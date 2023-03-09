Uzmanlar, gizli şeker oranı yüksek olan 7 tehlikeli gıdayı sıralıyor

KONSERVE SEBZELER: Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların etiketlerini okuduğunuzda içerdikleri eklenmiş şeker miktarına şaşıracağınıza eminiz. Bu gıdalara şeker eklentisi yapılmasının sebebi elbette lezzetlerini artırmak.

DİYET ATIŞTIRMALIKLAR: Piyasada diyet ürünü olarak sunulan ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen sayısız besin bulunuyor. Fakat yağsız ve diyet dostu olarak pazarlanan bu besinlerin büyük bir kısmına da ne yazık ki yüksek miktarda şeker ekleniyor.

MISIR GEVREKLERİ: Birçok tahıl gizli eklenmiş şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlaksa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker sizin için sürpriz olmamalı.

EKMEKLER: Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türüne de şeker ekleniyor.

SMOOTHIE'LER: Evde hazırladığınız smoothie'leri içine ne koyduğunuzu bildiğiniz için güvenle içebilirsiniz. Ancak dışarıda sipariş ettiğiniz smoothie'lere daha lezzetli olmaları için şeker ilave ediliyor.

MEYVELİ YOĞURTLAR: Yine lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların da neredeyse tamamına şeker ekleniyor. Bu sebeple hazır meyveli yoğurtlar almak yerine dilerseniz sade yoğurdunuzu tercihinize göre toz tarçın ve meyveyle tatlandırarak yiyebilirsiniz.

SOSLAR VE ÇEŞNİLER: Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sos ve çeşnilerin de birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor.



SIROZA GEBE

Karaciğer yağlanması olan kişilerde kalp krizi 2-3 kat fazla, karaciğerde iltihap ve sertleşme olan hastaların yüzde 20-30'unda ise yıllar içinde siroz veya kanser geliştiği belirtiliyor. Karaciğer yağlanması ve aşırı kilo nedeniyle oluşan sorunlar dünyada her üç kişiden birini etkilediğini söyleyen Prof.Dr. Onur Yaprak, "Yağlanmayı geri çevirmek için vücut ağırlığının yüzde 10'unu içerecek şekilde kilo vermeniz gerekiyor. Akdeniz tarzı beslenmeye ağırlık vermeniz lazım" diyor.



KALP DOKTORU ZEYTİNYAĞI

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, uzun yaşamın sırlarını açıklıyor. Rengarenk sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı, balık, ceviz, fındık ve badem içeren Akdeniz tipi beslenmenin sağlığı koruduğunu belirten Timurkaynak, özellikle zeytinyağının tam bir şifa kaynağı olduğunu vurguluyor. Timurkaynak, şu bilgileri paylaşıyor: Yapılan araştırmalar, zeytinyağının Alzheimer hastalığına yol açan beyinde protein birikimini önlediğini gösteriyor. Her gün 1 yemek kaşığı zeytinyağı içmek, kalp, kanser ve Alzheimer hastalığından koruyor.



HAPI YUTMAYIN

Kronik böbrek hastalığı, hücrelerin metabolizması sonucunda atık ürünlerin ortaya çıkması ve birikerek su dengesinin bozulması durumunda oluşuyor. Dr. Bahtışen Güven, hastalığın zamanla ilerleme gösterdiğini fakat bu ilerlemenin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini kaydediyor. Özellikle yaşlı insanlarda hastalığın gelişme riskinin fazla olabileceğine dikkat çeken Güven, uyarıyor: Ağrı kesicileri doktor kontrolünde kullanın. Bilinçsiz kullanıldığında böbrek yetmezliğine neden olur.

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