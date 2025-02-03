Uzmanı uyardı: Yumurtalık kisti anneliğe engel! Polikistik Over Sendromu kadınları tehdit ediyor

Polikistik Over Sendromu, daha çok doğurgan dönemdeki kadınları tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, bu hastalığın yumurtlamanın olmaması, vücutta kıllanmada artış, akne ve saç dökülmesine yol açtığını söylüyor.

Polikistik Over Sendromu'nun insülin hormonunda düzensizliklere neden olduğunu ve diyabete yol açtığını belirten Op. Dr. Yıldız, kısırlık riskine de dikkat çekiyor.

Tedavi seçeneklerinin kadının isteğine ve hormonal bozukluğunun şiddetine göre değiştiğini belirterek şöyle devam ediyor: PKOS'lu obez kadınlara diyet ve egzersiz önerilir. Az miktarda kilo kaybı ile bile bazı kadınlarda adetler düzenli hale dönüp yumurtlama gerçekleşebilir. Cerrahi tedavide ise yumurtalıklardaki küçük kistlere iğne ile girilip kistler boşaltılır.