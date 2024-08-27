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Uzmanı ayak burkulması hakkında bilgi verdi!

Ani hareketler sonucunda meydana gelen ayak burkulması, sık görülen kas ve iskelet sistemi sorunları arasında yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Uzmanı ayak burkulması hakkında bilgi verdi!

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Ani hareketler sonucunda meydana gelen ayak burkulması, sık görülen kas ve iskelet sistemi sorunları arasında yer alıyor. Ayak burkulması bazen kısa süreli ağrı ile hafif şekilde görülebilirken, bazen de kemik kırılması veya eklemlerde zedelenmeye neden oluyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu şu bilgileri veriyor: Hafif burkulmalarda öncelikle buz uygulaması yapılabilir. Bu uygulama ağrıyı azaltır. Oluşan ödem ve şişliği de azaltarak çabuk iyileşmeye yardımcı olur. Buz bir havlunun üzerine konularak, ayak bileğine 15-20 dakika uygulanır. Diğer tedavi seçenekleri arasında istirahat, ağrı kesiciler, bacağı üstte tutma ve bandajlama vardır. Ağır olan ayak bileği burkulmalarda ise basit alçılar ile sabitleme yapılması gerekebilir.

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