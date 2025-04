Uzmanı açıkladı: Kadınlarda en sık görülen 5 hastalık nedir? Hangi belirtilere dikkat edilmeli?

Son yıllarda doğum sayısının azalması, anne olma yaşının 35'in üzerine çıkması, sağlıksız beslenme, sigara ve obezite gibi sorunlar kadınsal hastalıkları etkiliyor. Pek çok kadın bu hastalıkların yol açtığı şikayetleri dile getirmeye utandığı için, erken tanı imkanı kaçırılabiliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Yassa, en sık görülen 5 kadınsal hastalığı anlatıyor:



Rahim Miyomları:

Üreme çağındaki her 5 kadından birinde görülen ve genellikle iyi huylu tümörler olan miyomlar, adet düzensizliklerinden aşırı kanama ve ağrıya dek birçok soruna yol açabiliyor. Miyomlar, jinekolojik muayenelerle teşhis edilebiliyor. Ancak ülkemizde kadınlar çoğunlukla düzenli muayene yaptırmadıkları için anormal büyüklük ve ağırlıklara ulaşabiliyor. Bu da kansızlık, kısırlık ve düşük riski ile idrar/dışkılama bozukluklarına neden olabiliyor.



Anormal kanamalar:

Üreme çağındaki kadınlarda hormonal dengesizlikler, rahim polipleri, miyomlar, rahim duvarı kalınlaşması, polikistik over sendromu, enfeksiyonlar ve rahim kanseri gibi birçok nedene bağlı olabiliyor. Doğum kontrol yöntemleri veya bazı kan sulandırıcı ilaçlar da kanama yapabiliyor. Menopoz sonrası veya düzensiz kanamalarda doktora başvurulması gerekiyor. Rahim kanseri gibi ciddi hastalıkların tanısında gecikme yaşanabilir.



İdrar kaçırma:

Ülkemizde her 4 kadından 1'inin sorunu olan idrar kaçırma, özellikle menopoz sonrası ve doğum yapmış kadınlarda daha yaygın görülüyor. Pelvik taban kaslarının zayıflaması, vajinal doğumlar, menopoz, obezite, kronik kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları, diyabet ve nörolojik hastalıklar idrar kaçırmaya yol açabiliyor. İdrar kaçırmanın, stres tipi, sıkışma tipi ve karma tip gibi farklı türleri vardır.



Vajinal genişleme:

Genellikle doğum travmaları, yaşlanma, bağ dokularının zayıflaması ve östrojen seviyelerindeki düşüş nedeniyle ortaya çıkıyor. Özellikle çok sayıda doğum yapmış kadınlarda ve menopoz sonrası dönemde daha sık görülüyor.



Genital sarkma:

Her 3 kadından 1'inin karşılaştığı bu sorun, tedavi edilmediğinde vajinal kanserlere yol açabiliyor. Cinsel ilişkiden utanma/kaçınma, ilişkide ağrı/ kanama, idrar kaçırma veya bağırsak hareketlerinde zorluk gibi şikayetlerle günlük yaşam kalitesini çok olumsuz etkiliyor.

