Tuz yerine sarımsak kullanın: Böbreklerinizi koruyun

Böbrekler, atık ürünlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlıyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Omirova, hipertansiyon, diyabet ve aşırı tuz tüketiminin de böbreklere zarar verdiğini söylüyor. Omirova, "Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor. Akut haftalar sürebilirken, 3 aydan uzun süreli duruma kronik böbrek yetmezliği deniyor." diyor ve şöyle devam ediyor:

SARIMSAĞI DENEYİN

''Kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60'ı sağlık sorunların kaynaklanır. Tuz da çok tehlikelidir. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, dereotu, maydanoz ve sarımsak kullanın. Turşu, konserve, zeytin gibi besinleri önce suda bekletin.''