Trans yağlar kalbi, damarları ve bağışıklığı sessizce çökertiyor
Doç. Dr. Öner Özdoğan, kek, kurabiye, margarin ve kızartma gibi ürünlerde bulunan trans yağların kötü kolesterolü artırıp iyiyi düşürdüğünü, bunun da damar tıkanıklığı ve kalp hastalığına yol açtığını belirtti. Trans yağların diyabetin yanı sıra astım, alerji ve çeşitli kanser türleriyle de ilişkili olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi:
Kek, kurabiye, kraker, bisküvi, kızartma gibi gıdalar ve margarin gibi katı yağlarda bulunan trans yağlar, kalp hastalığı riskini artırıyor. Bu yağların kolesterolü de yükselttiğine değinen Doç. Dr. Öner Özdoğan, "Öncelikle kötü kolesterolü arttırıp, iyi kolesterolü azaltmaktadır. Bu da damar tıkanıklığına bağlı kalp hastalığına neden olur. Aslında hastalıkların hepsi birbiriyle ilişkilidir. Kalp hastalığı ve diyabet haricinde trans yağlar, astım, alerji ile göğüs, prostat ve bağırsak kanserlerine neden olabilir" bilgisini veriyor.