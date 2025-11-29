Trans yağlar kalbi, damarları ve bağışıklığı sessizce çökertiyor

Kek, kurabiye, kraker, bisküvi, kızartma gibi gıdalar ve margarin gibi katı yağlarda bulunan trans yağlar, kalp hastalığı riskini artırıyor. Bu yağların kolesterolü de yükselttiğine değinen Doç. Dr. Öner Özdoğan, "Öncelikle kötü kolesterolü arttırıp, iyi kolesterolü azaltmaktadır. Bu da damar tıkanıklığına bağlı kalp hastalığına neden olur. Aslında hastalıkların hepsi birbiriyle ilişkilidir. Kalp hastalığı ve diyabet haricinde trans yağlar, astım, alerji ile göğüs, prostat ve bağırsak kanserlerine neden olabilir" bilgisini veriyor.