Tiroit bezinin fazla çalışmasıyla hipertiroidi oluşuyor! Dikkat ellerde titreme, aşırı sinir ve kalpte çarpıntıya neden oluyor

Bir iç salgı bezi olan tiroit, T3 ve T4 adı verilen hormon üretilmesini sağlıyor. Kanda yeterli düzeyde bulunması gereken bu hormonlar, vücudun metabolizmasını düzenliyor. Boyunda, kelebek şeklinde olan tiroidin düzensiz çalışması ise pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Aktaş, tiroit hastalıkları hakkında şu bilgileri veriyor...
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Hipertiroidi, tiroit bezinin çok çalışmasına bağlı olarak kanda tiroit hormonlarının fazlalığıyla ortaya çıkıyor. Hastalarda ellerde titreme, terleme, aşırı sinirlilik, çarpıntı, sıcağa tahammülsüzlük, deride incelme, bağırsak hareketlerinde artış ve istemeden kilo kaybı görülüyor. Özellikle ileri yaşlarda kalpte ritim bozukluğuna sebep oluyor.
TANSİYONU YÜKSELTİR
Hipotiroidi ise tiroid bezinin yavaş çalışmasına bağlı olarak gelişiyor. Bu durumda, kanda tiroit hormonları az görülüyor. Hipotiroidide halsizlik, yorgunluk, saçlarda dökülme, saçlarda ve tırnaklarda kuruluk, dilde büyüme, kabızlık gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Rastlanan en büyük sorun ise genellikle kilo alma ve diyet yapılmasına rağmen kilo verememedir. Kadınlarda adet düzensizlikleri görülüyor. Ayrıca metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak kolesterol bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Tiroit bezinin hem yavaş çalışması hem de hızlı çalışması hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa yol açıyor.