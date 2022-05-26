Tiroit bezinin fazla çalışmasıyla hipertiroidi oluşuyor! Dikkat ellerde titreme, aşırı sinir ve kalpte çarpıntıya neden oluyor





TANSİYONU YÜKSELTİR

Hipotiroidi ise tiroid bezinin yavaş çalışmasına bağlı olarak gelişiyor. Bu durumda, kanda tiroit hormonları az görülüyor. Hipotiroidide halsizlik, yorgunluk, saçlarda dökülme, saçlarda ve tırnaklarda kuruluk, dilde büyüme, kabızlık gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Rastlanan en büyük sorun ise genellikle kilo alma ve diyet yapılmasına rağmen kilo verememedir. Kadınlarda adet düzensizlikleri görülüyor. Ayrıca metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak kolesterol bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Tiroit bezinin hem yavaş çalışması hem de hızlı çalışması hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa yol açıyor.