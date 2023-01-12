Soğuk havalarda cilt bariyerini güçlendirmek için nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin





MAVİ IŞIK UYKU KAÇIRIR

Mavi ışık, özellikle bilgisayar ve tablet ekranlarından yayılıyor. Uzun süre ışığa maruz kalınması göze ciddi zararlar veriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, gece tablet, telefon gibi dijital ekranlardan yayılan mavi ışığın melatonin hormonunu baskıladığını açıklıyor. Kılıç, "Melatonin hormonunun düzensiz salgılanması uykusuz bir gece geçirmenin yanında yaşlanmamızı da sağlar. Geceleri gözümüzü kapattığımızda melatonin hormonu devreye girerek vücudumuzda çok güzel bir döngüyü oluşturur. Çocukların da sağlıklı büyümeleri için uyku öncesi ekrana bakmamaları gerekiyor" diye



FİLTRELER KULLANILABİLİR

Mavi ışıktan korunmak için birtakım gözlükler ya da ekran filtreleri uygulanabilir. Ancak bu filtreler, her ne kadar mavi ışığı süzerek ve engelleyerek çalışmamızı sağlıyorsa da yüzde 100 bilimselliği kanıtlanmış bir veri yok.