Soğuk havalarda cilt bariyerini güçlendirmek için nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin

Kış aylarında havaların soğuması ile ciltte bazı sorunlar oluşuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, soğuk havalarda el, yüz, boyun, kulak gibi bölgeler iyi korunmalı ve özellikle sık sık nemlendirilmesi gerektiğini söylüyor. "Deri yaşlanmasının önemli sebeplerinden olan sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Peeling, dermapen veya çeşitli lazer uygulamaları için güneşin az olduğu kış ayları tercih edilmelidir. Banyoda sabun veya duş jelleri yerine sabun içermeyen yıkama barları tercih edilebilir" diyor.
MAVİ IŞIK UYKU KAÇIRIR
Mavi ışık, özellikle bilgisayar ve tablet ekranlarından yayılıyor. Uzun süre ışığa maruz kalınması göze ciddi zararlar veriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, gece tablet, telefon gibi dijital ekranlardan yayılan mavi ışığın melatonin hormonunu baskıladığını açıklıyor. Kılıç, "Melatonin hormonunun düzensiz salgılanması uykusuz bir gece geçirmenin yanında yaşlanmamızı da sağlar. Geceleri gözümüzü kapattığımızda melatonin hormonu devreye girerek vücudumuzda çok güzel bir döngüyü oluşturur. Çocukların da sağlıklı büyümeleri için uyku öncesi ekrana bakmamaları gerekiyor" diye
FİLTRELER KULLANILABİLİR
Mavi ışıktan korunmak için birtakım gözlükler ya da ekran filtreleri uygulanabilir. Ancak bu filtreler, her ne kadar mavi ışığı süzerek ve engelleyerek çalışmamızı sağlıyorsa da yüzde 100 bilimselliği kanıtlanmış bir veri yok.
GRİPSAVAR IHLAMUR
Güzel kokusuyla ıhlamur, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Grip ve soğuk algınlığıyla savaşan ıhlamur, öksürüğü hafifletiyor. Solunum yollarını açıyor. Sakinleştiren ve mutluluk veren ıhlamur, kabızlığı da engelliyor. Cildi nemlendiriyor. Mide bulantısını kesiyor. Ciltte siyah nokta ve sivilce oluşumunu önlüyor. Ancak ıhlamur yaparken çayı kaynatarak değil, kaynayan suda demleyerek tüketmek gerekiyor.
ÇÜRÜKLERE KARABİBER
Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur. Romatizma ağrısını hafifletir.
MIGRENİN İLACI NANE
Nane, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açar. Hazmı kolaylaştırır. Astım, grip ve öksürüğe iyi gelir. Kalp sağlığını korur. Migren ağrılarını dindirir.
KOLESTEROLE LEBLEBİ
Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller.