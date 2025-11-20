PODCAST CANLI YAYIN

Sinüzit dayanılmaz ağrı yapıyor! Burun tıkanıklığı ve baş ağrısı başlıca belirtiler

Baş ağrıtan sinüzit, kişiye hayatı zindan ediyor. Sinüzitin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, ‘Aksi halde görme kaybına bile yol açabilir’ uyarısında bulunuyor

Baş ve yüz bölgesindeki sinüs boşluklarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan sinüzit, dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Prof. Dr. Mehmet Tınaz, sinüzite ilişkin merak edilenleri şöyle sıralıyor: Sinüzit, sinüsleri döşeyen mukoza dokusunun iltihabıdır. Normalde sinüsler kafa içinde yerleşik, burunla komşuluğu bulunan ve içi hava dolu boşluklardır. Ancak sinüslerin ağzı tıkanırsa ve içi burun salgılarıyla dolarsa, mikroorganizmalar bu kapalı ve içi sıvı dolu ortamda kolaylıkla üreyip çoğalabilir ve enfeksiyona yol açabilirler.

BULAŞICI DEĞİLDİR
Sinüzite neden olan mikroorganizma kişiye bulaşsa bile, anatomik bozukluk olmadığı sürece sinüzit gelişmez. Soğuk algınlığı, sigara kullanımı, alerjik rinit, nazal polipler ve septum deviasyonu sinüs ağızlarını tıkayabilir. Enfeksiyon sinüs duvarını aşarak komşu yapılara zarar verebilir. Örneğin göze doğru ilerlerse gözde iltihap gelişebilir. Bu durum zamanında tedavi edilmezse kalıcı görme kaybı ile sonuçlanabilecek komplikasyonlar gelişebilir.


BESLENME ÖNEMLİ


C vitamini, sinüzite neden olan hastalıklara karşı sizi dirençli yapar. t Acı biberli yemekler sinüsleri açabilir. Ancak mide rahatsızlığınız varsa dokunabilir. Bol sarımsaklı bir çorba tıkanmış burun yollarını açar ve boğazı yumuşatır. Sarımsak antioksidan özelliği ile solunumu etkileyen hastalıklardan çabuk kurtulmanızı sağlar. Zencefil sinüzitin neden olduğu baş ağrısını hafifletir. Zencefili yemeklerle birlikte ya da çay şeklinde tüketebilirsiniz.


NELERE YOL AÇAR


Yüzde ağrı/basınç hissi.

Burun tıkanıklığı.

Burun akıntısı ya da geniz akıntısı.

Koku kaybı.

Ateş. Öksürük.

Baş ağrısı.

Ağız kokusu

Diş ağrısı

