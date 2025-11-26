Sarı nokta hastalıkları görmeyi etkiliyor! Erken tanı ve düzenli takip şart

Sarı Nokta (fovea), gözün retina (sinir) tabakasının tam ortasında yer alıyor. İçerdiği pigmentlerden dolayı sarı nokta adı veriliyor. Keskin ve renkli görmemizi sağlıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülin Seda Aktoros, sarı nokta ve hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:

OKUMAYI ZORLAŞTIRIR

Tam karşıya baktığımızda görüntü kornea ve lens yardımıyla makulanın tam ortasındaki fovea bölgesine düşer. Kişinin net görmesini sağlayan bu bölgedir. Bu bölgedeki hastalıklar merkezi görmeyi bozduğundan hasta çevreden görse de merkezde göremediği için okuma, yazma ve televizyon seyretme gibi günlük aktivitelerde zorlanır.

İKİ TİPİ VARDIR

Sarı noktanın birçok hastalığı vardır. Bunlardan en çok görüneni halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejeneresansıdır. İki tipi vardır. Hastaların yaklaşık %90'ında kuru (atrofik) tip bulunsa da görme kaybından en çok yaş (eksüdatif) tip sorumludur. Yaş tipte göz içi enjeksiyonları yaparken kuru tipte sağlıklı beslenme ve vitamin desteği önerilmektedir.



ÖDEM OLUŞABİLİR



Sarı noktanın daha birçok hastalığı vardır. Bunların başında makula ödemi gelir. Makula ödemi yapan hastalıklar diyabet (şeker hastalığı), üveit, retina damar tıkanıklıklarıdır, bazen katarakt ameliyatlarından sonra da sarı noktada ödem oluşabilir. Makula ödemi bazen damla tedavisi ile düzelir, bazen de göz içi enjeksiyonları gerekmektedir. İleri yaşta ortaya çıkan sarı nokta hastalıklarından bir diğeri sarı noktada kırışıklıkların (epiretinal membran) oluşması, bir diğeri de delik (makula deliği) oluşumudur. Bu hastalıkların tedavisi cerrahidir. Sonuç olarak sarı noktayı etkileyen tüm hastalıklarda erken tanı ve düzenli takip çok önemlidir.