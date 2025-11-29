PODCAST CANLI YAYIN

Retina yırtığı sessiz ilerliyor: erken müdahale hayat kurtarıyor

Prof. Dr. Erkin Kır, yüksek miyop hastalarında ve göze darbe alan kişilerde arka vitreus dekolmanına bağlı retina yırtığı riskinin arttığını belirterek, ani ışık çakmaları ve uçuşan siyah noktalar görüldüğünde acilen doktora başvurulması gerektiğini söyledi. Argon lazerle erken müdahalenin başarı sağladığını vurguladı.

Yüksek miyop olan hastalar ve gözüne darbe almış kişilerde yaşla birlikte arka vitreus dekolmanına bağlı olarak retina yırtığı oluşabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkin Kır, erken tanı ve tedavisi yapılmadığında bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söylüyor. Ağ tabakasında olabilecek zayıf alanlar nedeniyle retina yırtıklarının daha kolay oluştuğunu belirten Kır, yüksek miyop olan ve gözüne darbe almış kişilerde özellikle bu durumun önem kazandığını dile getiriyor.

ARGON LAZER TEDAVİSİ
Kır, "Gözde ani ışık çakmaları ve uçuşan siyah noktaları, retina yırtığının göstergelerini oluşturuyor. Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin. Hastalığın erken dönemde tespitiyle birlikte argon lazerle başarılı sonuçlar alınıyor. Retina yırtığında 5 - 6 dakikalık lazerle müdahalenin ardından hasta günlük yaşantısına dönebiliyor" dedi.

