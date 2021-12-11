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    Modern çağın hastalığı uyku apnesi horlamayla sinyal veriyor

    Modern çağın hastalıklarından uyku apnesinin belirtiyi horlama ile veriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, "Uyku testi anında hastanın, beyin dalgaları, göz hareketleri, solunumu, kalp elektrosu, kasların aktivitesi ölçülür. Sonuca göre teşhis konarak, tedaviye başlanır" diyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Aralık tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Uyku apnesi horlatır

    Modern çağın hastalıklarından uyku apnesi, uykuda solunum durması olarak biliniyor. Tedavi edilmediğindeyse ölüme bile yol açabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, bu hastalığın horlamayla belirti verdiğini söylüyor. Uyku apnesi tanısının uyku testiyle konulduğunu belirtiyor. "Uyku testi anında hastanın, beyin dalgaları, göz hareketleri, solunumu, kalp elektrosu, kasların aktivitesi ölçülür. Sonuca göre teşhis konarak, tedaviye başlanır" diyor.



    MERHABA BEN KANSER
    Benler, deriye renk veren hücrelerin normalden farklı şekilde deriye yerleşmesiyle oluşuyor. Kimi zaman vücudun yüzde 5'inden büyük alanları kaplayan doğuştan benlerde kanser riski bulunabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, "Kenarları düzensiz olan, açık-koyu kahve renklerinin bir arada olduğu benlerde kanser riski bulunur. Açık renkli bir bende koyulaşma, boyutunda büyüme, kenarlarının düzensizliği, benin üzerinde kaşınma, benlerin üzerine kanamaların görülmesi kanseri işaret eder. Bunlar zaman kaybetmeden alınmalı" diyor.



    KEMİK ERİMESİNİ YİYİP BİTİRİN
    Menopoz sonrası görülen kemik erimesi, kadınların kabusu oluyor. Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, 15-30 yaş arasında kemikleri güçlendirmek gerektiğini söylüyor. "Kalsiyum içeren gıdalar, güçlü kemikler için akla gelen ilk besin grubudur. Kalsiyum yeterli oranda alınmazsa vücudumuz kandaki kalsiyumu dengelemek için kemiklerdeki kalsiyumu tüketir. Dolayısıyla kemik erimesi gibi pek çok rahatsızlık meydana gelebilir" diyor. Sağlam kemikler için lahana, brokoli, kuru baklagiller, yumurta, karaciğer, bulgur, bezelye, yeşil çay, maydanoz ve şalgam tüketilmesini öneriyor.



        ÇOK GÜZELSİN YEŞİL ÇAY
        Antiooksidan deposu yeşil çay, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa dağıtıyor. Diyetisyen Melisa Karataş, günde 2 fincan yeşil çay içmenin kolajen desteği sağlayarak cildi beslediğini söylüyor. "Günlük tükettiğimiz suyun içerisine atılan 2 poşet yeşil çay, 1 adet çubuk tarçın, 2-3 dilim elma ve limon dilimleri kilo vermeyi kolaylaştırır. Sindirimi düzenler. Kolajen saçta, yüzde, tırnaklarda, kısacası vücudun birçok yerinde bulunan bir proteindir. İlerleyen yaşlarda vücudun kolajen üretimi azalır. Bu yüzden kolajeni takviye almak gerekir" diyor.



        KARABİBER NEFES AÇAR
        Sindirimi koruyan karabiber, iltihabı azaltır. Cildi besler. Solunumu rahatlatır. Kolesterolü dengeleyerek kalp krizi ve felce karşı korur. Kanseri önler. Zayıflamaya yardımcı olur. Öksürüğü de keser.



        DİYABETE ÇARE NOHUT
        Magnezyum deposu nohut, kemikleri güçlendirir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Meme kanserini engeller. Diyabetle savaşır. Kalp ve damar sağlığını korur. Saçları güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Modern çağın hastalığı uyku apnesi horlamayla sinyal veriyor
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