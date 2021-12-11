Modern çağın hastalığı uyku apnesi horlamayla sinyal veriyor

Modern çağın hastalıklarından uyku apnesi, uykuda solunum durması olarak biliniyor. Tedavi edilmediğindeyse ölüme bile yol açabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, bu hastalığın horlamayla belirti verdiğini söylüyor. Uyku apnesi tanısının uyku testiyle konulduğunu belirtiyor. "Uyku testi anında hastanın, beyin dalgaları, göz hareketleri, solunumu, kalp elektrosu, kasların aktivitesi ölçülür. Sonuca göre teşhis konarak, tedaviye başlanır" diyor.
MERHABA BEN KANSER
Benler, deriye renk veren hücrelerin normalden farklı şekilde deriye yerleşmesiyle oluşuyor. Kimi zaman vücudun yüzde 5'inden büyük alanları kaplayan doğuştan benlerde kanser riski bulunabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, "Kenarları düzensiz olan, açık-koyu kahve renklerinin bir arada olduğu benlerde kanser riski bulunur. Açık renkli bir bende koyulaşma, boyutunda büyüme, kenarlarının düzensizliği, benin üzerinde kaşınma, benlerin üzerine kanamaların görülmesi kanseri işaret eder. Bunlar zaman kaybetmeden alınmalı" diyor.
KEMİK ERİMESİNİ YİYİP BİTİRİN
Menopoz sonrası görülen kemik erimesi, kadınların kabusu oluyor. Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, 15-30 yaş arasında kemikleri güçlendirmek gerektiğini söylüyor. "Kalsiyum içeren gıdalar, güçlü kemikler için akla gelen ilk besin grubudur. Kalsiyum yeterli oranda alınmazsa vücudumuz kandaki kalsiyumu dengelemek için kemiklerdeki kalsiyumu tüketir. Dolayısıyla kemik erimesi gibi pek çok rahatsızlık meydana gelebilir" diyor. Sağlam kemikler için lahana, brokoli, kuru baklagiller, yumurta, karaciğer, bulgur, bezelye, yeşil çay, maydanoz ve şalgam tüketilmesini öneriyor.