Modern çağın hastalığı uyku apnesi horlamayla sinyal veriyor





KEMİK ERİMESİNİ YİYİP BİTİRİN

Menopoz sonrası görülen kemik erimesi, kadınların kabusu oluyor. Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, 15-30 yaş arasında kemikleri güçlendirmek gerektiğini söylüyor. "Kalsiyum içeren gıdalar, güçlü kemikler için akla gelen ilk besin grubudur. Kalsiyum yeterli oranda alınmazsa vücudumuz kandaki kalsiyumu dengelemek için kemiklerdeki kalsiyumu tüketir. Dolayısıyla kemik erimesi gibi pek çok rahatsızlık meydana gelebilir" diyor. Sağlam kemikler için lahana, brokoli, kuru baklagiller, yumurta, karaciğer, bulgur, bezelye, yeşil çay, maydanoz ve şalgam tüketilmesini öneriyor.