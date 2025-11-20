Mardin’de SMA’lı Aziz için yardım kampanyası! 2.85 milyon dolar toplandı

MARDİN'DE Abdulselam- Evin Zengin'in çocukları Aziz'e henüz 8 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, Aziz'in yurt dışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı kampanya başlattı. 2 milyon 850 bin dolar toplandı. Zengin ailesi, "Yardumuz kurtulacak" dedi.

