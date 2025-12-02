Kulaklık kullanımı işitme riskini artırıyor

Kulaklıklar, günlük yaşamda yoğun şekilde kullanılıyor. Ancak yanlış kullanım işitme sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Op. Dr. Veli Çetinaslan, kulaklık kullanımının tek başına zararlı olmadığını, ancak ses seviyesi ve kullanım süresinin işitme sağlığını etkilediğini belirtiyor. "Kulaklıkla yüksek seste uzun süre müzik dinlemek, iç kulaktaki tüylü hücrelere zarar vererek tiz sesleri duymada azalmaya, çınlamaya ve işitme kaybına yol açabilir" diyor.

