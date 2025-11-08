PODCAST CANLI YAYIN

Kışın kilolara veda! İşte göbek yağlarını eritmenin formülü!

Uzmanlar, kış diyeti ile son derece formda kalmanın sırlarını buldu... 7 günlük düz karın diyetiyle sağlıklı ve güçlü bir kış geçirin.

Araştırmalar sadece yaz diyetlerinin sağlıklı bir yaşam için yeterli olmadığını kanıtladı. Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kış diyetleri artık yaşamın bir parçası oldu. Göbek bölgenizden santim kaybetmek için hızlı bir çözüm olmasa da araştırmalar, fıstık, yeşil çay ve kefir gibi belirli yiyecekleri tüketmenin göbek yağını yakmaya ve kilo vermeye yardımcı olabileceğini kanıtladı.

Bol miktarda sağlıklı bağırsak bakterisine sahip olan kişilerin metabolizmaları daha hızlı, belleri daha ince ve diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklara yakalanma riskleri daha düşük.

Bağırsak dostu bakterilerin sayısını ve çeşitliliğini artırmak için diyetinize bol miktarda lif ve fermente gıdalar ekleyin. Ayrıca, göbek yağını artıran iki sinsi suçluya dikkat edin: Stres ve uyku eksikliği. Stresi azaltmak, bol egzersiz yapmak ve uyku kalitesini artırmak, göbek bölgemizi küçültmede rol oynayabilir. Kış için bu sağlıklı düz karın yemek planında, haftada 0,5 ila 1 kilo sağlıklı bir kilo kaybını desteklemek için günlük 1.200 kalorilik mevsimsel düz karın gıdalarını dahil ediyoruz ve kalori ihtiyacınıza bağlı olarak bunu 1.500 ve 2.000 kalorilik günlere çıkarmak için değişiklikler sağlıyoruz.

İŞTE BİR HAFTALIK DİYET PROGRAMI


1. GÜN

KAHVALTI (298 KALORİ)
1 porsiyon sebzeli yumurta 1 fincan yeşil çay Sabah Atıştırmalığı (35 kalori) 1 mandalina

ÖĞLE YEMEĞİ (325 KALORİ)
1 porsiyon sebzeli ve humuslu sandviç Öğleden Sonra Atıştırmalığı (149 kalori) 1 tabak dilimlenmiş kırmızı dolmalık biber Börülceli salata

AKŞAM YEMEĞİ (415 KALORİ)
1 porsiyon karışık yeşillikler üzerinde kızarmış tavuk ve kabak Günlük Toplamlar: 1.222 kalori, 65 gr protein, 120 gr karbonhidrat, 34 gr lif, 58 gr yağ, 1.426 mg sodyum

2. GÜN

Cevizli biberiyeli somon

KAHVALTI (251 KALORİ)
1 porsiyon Ahududu-Kefir Güçlü Smoothie 1 fincan yeşil çay Sabah Atıştırmalığı (101 kalori) 1 büyük armut

ÖĞLE YEMEĞİ (351 KALORİ)
1 porsiyon Acılı Fıstık Soslu Tavuk Satay Kaseleri Öğleden Sonra Atıştırmalığı (62 kalori) 1 portakal

AKŞAM YEMEĞİ (423 KALORİ)
1 porsiyon biberiyeli somon 1 porsiyon limon ve dereotlu enginar 1 dilim tam buğdaylı baget ekmek Günlük Toplamlar: 1.188 kalori, 71 gr protein, 141 gr karbonhidrat, 31 gr lif, 43 gr yağ, 1.491 mg sodyum

3. GÜN

KAHVALTI (269 KALORİ)
Çift kaşarlı tost 1 fincan yeşil çay Sabah Atıştırmalığı (95 kalori) 1 orta boy elma

ÖĞLE YEMEĞİ (351 KALORİ)
1 porsiyon acı soslu ızgara tavuk Öğleden Sonra Atıştırmalığı (62 kalori) 1 orta boy portakal

AKŞAM YEMEĞİ (425 KALORİ)
1 porsiyon Salsa Verde soslu Mercimek Güveci 2 su bardağı karışık yeşillik 1 porsiyon Susamlı Elma sirkesi sosu Toplamlar: 1.200 kalori, 59 gr protein, 150 gr karbonhidrat, 34 gr lif, 45 gr yağ, 1.317 mg sodyum

DÜZ KARIN NEDEN ÖNEMLİ ?

Düz karın diyetine bakış açımız, avokado ve nohut gibi karın yağlarını eritmeye yardımcı besinlerin yanı sıra, sağlıklı sindirime yardımcı olmak için baklagiller, tam tahıllar, meyve ve sebzelerden gelen bol miktarda lif içeren bir plandır. Sağlıklı bir bağırsak için fermente ve probiyotik gıdaları dahil etmek de büyük bir fark yaratabilir. Bu beslenme planındaki bir diğer önemli faktör kilo kaybıdır; toplam kalori alımını azaltmak, genel vücut yağını azaltmak için önemlidir.

İşlenmiş gıdaları, ilave şekerleri ve rafine tahılları sınırlandırırken daha besleyici tam gıdalarla beslenmek, sağlıklı bir düz karın planının temelini oluşturur. Ayrıca, egzersiz, yeterli uyku ve düzenli öğünler gibi düz bir karın sağlayan iyi alışkanlıkları da destekliyoruz.

