Kadınların kabusu uyanıyor! Büyük göbek menopoza yol açıyor

Östrojen, toplumda kadınlık hormonu olarak biliniyor. Temel cinsiyet hormonunun azalmasıyla birlikte kadınlar, yaşamlarında farklı bir evreye adım atıyor. Menopoz olarak adlandırılan bu dönem hem ruhsal hem de fiziksel değişimleri beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hazel Çağın Kuzey, menopozla ilgili bilgilendiriyor.

SÜRE 1 YIL

Bir kadının, 1 yıl boyunca adet görmemesi durumuna menopoz deniyor. Bu dönemde önce yumurtalıklardaki folikül miktarı ve östrojen üretimi azalıyor. Östrojen üretiminin zamanla kesilmesine bağlı olarak yumurtalıklar küçülüyor ve adet döngüsü sona eriyor. Kadınlarda sıcak basması, kemiklerde kırılganlık, sinirlilik, vajinal kuruluk ortaya çıkıyor.

KONTROL ŞART

Menopoz sürecinde, özellikle kemikleri ve kasları güçlendirecek sporlar tercih edilmesi gerekiyor. Bazı kadınlar normalinden daha erken menopoz sürecini yaşanabiliyor. 45 yaş öncesinde yaşanan menopoza 'erken menopoz' deniliyor. Radyoterapikemoterapi, kilo ve hipotiroidizm erken menopoza yol açıyor.

TEDAVİSİ HAKKINDA

Menohoz döneminde hormon tedavileri eskisi kadar sık kullanılmıyor. Çünkü bu tedaviler meme kanseri riskini artırabiliyor ya da kalp damar sistemine olumsuz etki edebiliyor. Tedavi öncesi fayda ve zarar hesaplaması yapılması gerekiyor.



YOGA YAPIN

Sağlıklı ve dengeli beslenin.

Kafein tüketimini azaltın.

Sıvı tüketimini artırın.

Baharatlı yiyeceklerden kaçının.

Egzersizi ihmal etmeyin. Yoga, pilates yapın.

Düzenli uyuyun.