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    Kadınların baş belası menopoz diğer hastalıklara davetiye çıkarıyor

    Kadınların kabusu menopoz, hastalıklara davetiye çıkartıyor! Kalp krizi, osteoporoz, Tip-2 diyabet, enfeksiyon ve idrar kaçırma sorunları artıyor.

    Menopozun beş belası

    Menopoz, kadınlarda adet kanamasının sona ermesi olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Gökçe Koçer Yazıcı, bu dönemle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



    KALBİN DÜŞMANI
    Amerikan Kalp Derneği verilerine göre kadınların yaklaşık 3'te birinde kalp hastalıkları menopoz döneminden sonra artıyor. Östrojen, kan damarlarında esnekliğin sağlanmasına ve damarların büzülmeleri ve genişlemelerine yardımcı oluyor. Östrojen azaldıkça da bu fayda kayboluyor!



    KEMİKLERE DİKKAT
    Osteoporoz    , yani kemik erimesinin görülme sıklığı da menopozdan sonra 4 kat artıyor. Menopozdan önce kadınların kemikleri östrojen tarafından korunurken, son adet döneminden sonra kemik kaybı artıyor. Kemikleri güçlü tutmak için tempolu yürüyüş yapmak gerekiyor. Dr. Yazıcı ayrıca "Yeşillikler, süt ürünleri, somon ve sardalye gibi balıklar tüketilmeli" bilgisini paylaşıyor.



        BOL SU İÇİN...
        Menopozdan sonra, östrojen seviyesi azalıyor. Bu durum, idrar yolu enfeksiyonu gelişmesine rol oynuyor. Dr. Yazıcı uyarıyor: İdrarınız mesanenizde ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar çok bakteri üreyebilir. Dolayısı ile idrara gitme isteğiniz olduğu anda beklemeyin. İdrar ihtiyacınız olmasa bile 3-4 saatten daha uzun idrar tutmayın ve tuvalete gidin. Tercihen günde en az 6-8 bardak su şeklinde bol sıvı için.



        KİLO ARTIŞI GÖRÜLÜR
        Menopozda kadınlarda metabolizması yavaşlıyor. Bu nedenle yağ dokusu da artıyor. Karın çevresindeki yağlanma diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol riskini artırıyor.



        EYVAH İDRAR KAÇIRMA
        Menopozda idrar kaçırma şikayetleri de artıyor. Dr. Yılzdız, "Mesanenizi mümkün olduğunca sık boşaltın. Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için egzersiz yapın" diyor.

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        Haberler Sağlık Kadınların baş belası menopoz diğer hastalıklara davetiye çıkarıyor
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