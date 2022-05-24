Kadınların baş belası menopoz diğer hastalıklara davetiye çıkarıyor





BOL SU İÇİN...

Menopozdan sonra, östrojen seviyesi azalıyor. Bu durum, idrar yolu enfeksiyonu gelişmesine rol oynuyor. Dr. Yazıcı uyarıyor: İdrarınız mesanenizde ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar çok bakteri üreyebilir. Dolayısı ile idrara gitme isteğiniz olduğu anda beklemeyin. İdrar ihtiyacınız olmasa bile 3-4 saatten daha uzun idrar tutmayın ve tuvalete gidin. Tercihen günde en az 6-8 bardak su şeklinde bol sıvı için.