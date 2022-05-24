Kadınların baş belası menopoz diğer hastalıklara davetiye çıkarıyor

Menopoz, kadınlarda adet kanamasının sona ermesi olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Gökçe Koçer Yazıcı, bu dönemle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
KALBİN DÜŞMANI
Amerikan Kalp Derneği verilerine göre kadınların yaklaşık 3'te birinde kalp hastalıkları menopoz döneminden sonra artıyor. Östrojen, kan damarlarında esnekliğin sağlanmasına ve damarların büzülmeleri ve genişlemelerine yardımcı oluyor. Östrojen azaldıkça da bu fayda kayboluyor!
KEMİKLERE DİKKAT
Osteoporoz, yani kemik erimesinin görülme sıklığı da menopozdan sonra 4 kat artıyor. Menopozdan önce kadınların kemikleri östrojen tarafından korunurken, son adet döneminden sonra kemik kaybı artıyor. Kemikleri güçlü tutmak için tempolu yürüyüş yapmak gerekiyor. Dr. Yazıcı ayrıca "Yeşillikler, süt ürünleri, somon ve sardalye gibi balıklar tüketilmeli" bilgisini paylaşıyor.