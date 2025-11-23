İngiltere’de meme kanserine karşı umut: Anastrozol artık önleyici olarak kullanılacak!

İngiltere'de meme kanserini tedavi etmek için uzun yıllardır kullanılan Anastrozol ilacının artık önleyici bir ilaç olarak kullanılacağı öğrenildi. İlacın orta ya da yüksek risk altındaki menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri görülme sıklığını neredeyse yüzde 50 oranında azaltabileceği belirtildi. İlacın risk altındaki 289 bin kadın için uygun olabileceği belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN