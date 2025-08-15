İki haftadan uzun süren ses kısıklığı kanser belirtisi olabilir

Ses kısıklığı ya da ses bozukluğu, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceğine dikkat çekiyor. Uzun süreyle ara vermeden konuşma, bağırma, konuşurken boynun kasılması, çok hızlı konuşma, inişli çıkışlı konuşma, telefonla uzun süreli konuşma gibi sesin yanlış kullanılmasının ses tellerini hasarlandırarak fonksiyonel disfoniyle sonuçlanabildiğini belirtiyor.

Ses hijyenine dikkat edilmemesi durumunda ses tellerinde nodül, polip, ödem, kanama, kist, sulkus, granulom vb patolojilerin ortaya çıkabildiğini söyleyen Şanal, "Ses bozukluğunun nedeni, hiç ses çıkaramama/afoni şeklinde psikojenik veya ses tellerini hareket ettiren sinir felci de olabilir. Özellikle yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceği unutulmamalıdır." uyarısında bulunuyor.

Şanal, "Ses terapisi özellikle fonksiyonel ses bozukluklarında önemli bir yer tutar. Bu tedaviye uygun olmayan hastalarda ise mikroskobik ses cerrahisi de uygulanır." diyor.