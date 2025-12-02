HIV genç kadınlarda daha yaygın

HIV, bağışıklık sistemini baskılayarak fırsatçı enfeksiyonlar ve kanserlerle seyreden kronik bir hastalık olan AIDS'e yol açabiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, dünya genelinde genç kadınlarda HIV enfeksiyonu oranının, genç erkeklere göre 3 kat daha yüksek olduğunu ifade ediyor. "HIV, virüsü taşıyan kişinin vücut sıvılarının (kan, sperm, vajinal sıvı, anne sütü) sağlıklı kişinin vücuduna girmesiyle bulaşıyor. En yaygın bulaş yolu korunmasız cinsel ilişkidir." diyor.

