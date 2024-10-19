Haşimato kadın düşmanı! Belirtileri nelerdir?

Bir otoimmum tiroid hastalığı olarak bilinen haşimato, bağışıklık sistemimizin tiroid bezine saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Tiroid bezinde bir harabiyet oluşturmasına bağlı olarak tiroid hormon eksikliği, tiroid kanseri ve lenfoma riskini arttırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, 30 ila 40'lı yaşlarda ortaya çıkan bu hastalığın kadınları tehdit ettiğini söylüyor. "Haşimato teşhisi iki parametreyle konulur. İlk parametremiz kandan baktığımız otoimmum belirtilerdir. Anti TPU ve anti TG dediğimiz iki kan testi ve tiroit ultrasonu yapılır. Halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, yaygın kas ağrıları, eklem ağrıları olan kişiler haşimato açısından risk altındadır" diyor. Tedaviyle ilgili de şu bilgileri veriyor: Tiroid hormon ilacı verilir. Ancak bundan ibaret değildir. Hastanın hayat tarzını değiştirmesi gerekir.

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