Grip ve zatürreye karşı önleminizi alın!

Havaların soğuması solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Songür, alınması gereken önlemleri sıralıyor:

Vücut direncini güçlendirmek için balık, süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et tüketin. Yeşil yapraklı mevsim sebzeleri, süt ve yoğurt yiyin.

Meyve-sebze yiyin.Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için probiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri alın.Günde 6-7 saat uyumaya çalışın.Haftada en az 5 gün spor yapın.Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırın. Ellerinizi sık sık yıkayın.Ev işyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamları havalandırın.