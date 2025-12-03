Fazla kilo nasır yapıyor
Hastalıklar, vücutta neden olduğu şikayetlerle belirti veriyor. Ayak Hastalıkları Uzmanı Emma McConnachie, kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntılara değiniyor.
Giriş Tarihi:
Hastalıklar, vücutta neden olduğu şikayetlerle belirti veriyor. Ayak Hastalıkları Uzmanı Emma McConnachie, kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntılara değiniyor.
Kemik çıkıklığı: Ayak baş parmağın hemen yanında görülür. İltihaplı eklem romatizması hastalarında da görülür.
Şişlik: Diyabet, kalp karaciğer ve akciğer hastalıklarından kaynaklanır.
Nasır: Cilt aşısı basınç ve sürtünmeye bağlı kaldığında ortaya çıkar. Diyabet ve obezite tetikler.