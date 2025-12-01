ELMA sirkesi, fermantasyon işlemi ile yapılarak sağlığa çeşitli faydalarda bulunur. Elmaların ezilmesi ve ardından maya eklenmesiyle yapılan elma sirkesi, birkaç hafta beklettikten sonra hazır hale gelir. Sivilce oluşumunu engeller. Kan şekerini düşürür. Tokluk hissi verir. Zayıflatır. Kolesterolü düşürür. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. Kansere karşı korur. Migren ağrısını hafifletir. Vücuttaki zararlı bakterileri temizlemeye yardım eder. Bağırsak sağlığına iyi gelir.

