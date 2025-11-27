Dünyada 55 milyon demans hastası var! Beyin sağlığı için 7 altın kuralı uygulayın

DÜNYA genelinde 55 milyondan fazla demans hastası bulunuyor. Basit önlemler hastalığa yakalanmanın önüne geçiyor. Uzmanlar beyin sağlığı için dikkat edilmesi gereken 7 kuralı anlatıyor: Düzenli egzersiz yapın. Beyninizi yeni aktivitelerle zorlayın. Günde 7 saat uyuyun. Zihninize molalar verin. Stresi ve yüksek tansiyonu kontrol altına alın. Sosyal ilişkileri sürdürün. Sigara kullanıyorsanız içmeyi bırakın.

