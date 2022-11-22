Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Maydanoz aşka getirir

Menopozdayım. Eşimle ilişkide sorun yaşıyorum. Menopozdaki sıkıntılarımdan kurtulmak için doğal bir tarif verir misiniz?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulyenin 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten fazladır. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süttozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde bin miligram kalsiyum alması gerekir. Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir. Bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt veya iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur. Menopoz sonrası 3-4 porsiyon tüketmek gerekir.