Diyabeti önleyen 10 mucize besin: Cevizden tarçına kan şekerini dengeleyin!

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor.

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:

KURUYEMIŞLER:
Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır. BALIK: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır.

KIRMIZI MEYVELER: Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle TIP-2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler. BAKLAGILLER: haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler.

BROKOLI: Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

YOĞURT: TIP-2 diyabet riskini azaltır.

SARIMSAK: Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.

BITTER ÇIKOLATA:
Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır.

KUŞKONMAZ:
İnsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır.

TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.

