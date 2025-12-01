D vitamini hayat kurtarıyor! Kanserden Alzheimer’a her derde deva oluyor

Sağlıklı bir hayat için vücudun gerekli olduğu vitamin ve mineralleri almak gerekiyor. Fitoterapist Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, D vitamininin sağlık üzerindeki etkisine değiniyor. Bu vitaminin eksikliği durumunda yaşanan sağlık sorunlarından bahsediyor.

Dünya çapında yaklaşık 3 milyar insanda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü belirten Dr. Keklikoğlu, "Birçok kronik hastalıkla ilişkili olan D vitamini eksikliği; kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet, kemik erimesi ve diğer birçok rahatsızlıkta rol oynar. Optimal yani en uygun D vitamini seviyelerine sahip olmak, genel sağlık için kritik öneme sahiptir. D vitamininin en iyi besinsel kaynakları; yumurta sarısı, yağlı balıklar, karaciğer, mantar ve tereyağıdır" bilgisini veriyor. D vitamininin faydalarını şöyle sıralıyor: t D vitamini kansere karşı koruyucudur. Kanserli hücrelerin çoğalmasını durdurur.

BILIŞSEL gerilemeyi önler. Demans ve Alzheimer'a yakalanma riskini büyük ölçüde azaltır. Hafızayı güçlendirir.

KRONIK yorgunluğu iyileştirir. Tükenmişlik sendromuna iyi gelir.

KEMIK dokusuna kalsiyum alımında önemli bir rol oynar. Kemikleri güçlendirir.

EKLEM ağrılarını azaltır. İltihaplanmayı engeller.