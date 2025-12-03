PODCAST CANLI YAYIN

Bilim insanları laboratuvar ortamında insan cildi üretmeyi başardı

Araştırmanın bulgularının cildin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olabileceği açıklandı

Bilim insanları laboratuvar ortamında insan cildi üretmeyi başardı

Biyoloji dalında dünyanın en iddialı araştırma programlarından İnsan Hücresi Atlası projesi, insan vücudunun her bir parçasının hücre hücre nasıl oluştuğunu anlamayı amaçlıyor. Projenin liderlerinden Prof. Muzlifah Haniffa, çalışmalarının hastalıkları daha etkin bir şekilde tedavi etmek; aynı zamanda insanları daha uzun süre sağlıklı ve hatta daha genç tutmak için yeni yollar bulunmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Haniffa, "Cildi manipüle edip yaşlanmayı önleyebilirsek daha az kırışıklığımız olacaktır. Hücrelerin ilk gelişiminden itibaren yetişkinlikteki yaşlanmaya kadar değişimlerini anlayabilirsek, 'Organları nasıl canlandırabiliriz, kalbi, cildi nasıl gençleştirebiliriz?' diye sorup bunları deneyebiliriz" diye konuştu.

ANNE KARNINDA FARK EDİLİYOR
Gelişmekte olan bir insan ayağının üzerinde farklı renkler, kemik, kas ve kıkırdak dokuları oluşturan genleri ayırt etmeyi sağlıyor. Araştırmacıların bu aşamaya gelmesi yakın zamanda mümkün görünmüyor ancak anne karnındaki fetüste deri hücrelerinin nasıl geliştiğini anlama konusunda ilerleme kaydettiler.

GEN GEN ANALiZ EDiLiYOR
Araştırmacılar, vücudun en büyük organı olan cildi oluşturmak için hangi genlerin hangi zamanlarda ve hangi yerlerde devreye girdiğini tespit etti. Bunlar mikroskop altında belirli kimyasallar kullanılarak renklendirildiğinde ayırt ediliyorlar. Turuncuya dönen genler cildin yüzeyini oluşturuyor. Sarı renkliler cilt rengini belirliyor. Bunun dışında kılları uzatıp, terlememizi sağlayan ve bizi dış dünyadan koruyan diğer yapıları oluşturan birçok gen daha var.

