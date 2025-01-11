Bel ağrısı romatizmaya davetiye çıkarıyor!

Günümüzde hemen herkes geçmek bilmeyen bel ağrısından yakınıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu hastalık, çoğu zaman romatizmanın ilk belirtileri arasında yer alıyor. Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, romatizmal bel ağrılarının 40 yaşından önce başladığını söylüyor.



TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

"Ağrı kalça içerisinde daha yoğun olabildiği gibi, belin alt kısmında ve uyluk kısmında da görülebilir" diyor. Hastalığın tanısı öncellikle MR ve röntgen ile konuluyor. Ayrıca kan tetkikleri ve bazı hastalarda genetik testlerin de istenmesi gerekebiliyor. Doç. Dr. Kısacık, romatizmanın tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor:

İlk hedef yaşam tarzında değişiklik yapmaktır. Kilo dengesi, egzersiz, sigara bırakılması bunların başında gelmektedir. Tedaviler kişiye özeldir. Ağrı kesici ilaçlar tedavide ilk basamağı oluşturur. Kötü gidişli olabilecek hastalara ise biyolojik ilaçlar önerilir.