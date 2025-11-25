Kanser ve diğer ağır hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçlara erişimi artırmak için geri ödeme kapsamını bir kez daha genişletti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 ilacın daha listeye eklendiğini açıklayarak hastaların tedavi süreçlerindeki mali yükün azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Fotoğraf: Vedat Işıkhan X hesabı ekran görüntüsü

15 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Işıkhan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Bu adımımızla birlikte; multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık.

Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."