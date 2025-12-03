Ayva hem damak hem de sağlık için vazgeçilmez

Bolca C vitamini içeren ayva, kış aylarında ağızları tatlandırıyor. Kalbi kuvvetlendiren ve çarpıntıyı gideren ayva, ağız kokusunu önlüyor. Balla yendiğinde ishali, kabızlığı ve bağırsak enfeksiyonunu iyileştiriyor. Kolesterolü dengeliyor. Karaciğer sağlığını koruyor. Göz enfeksiyonlarına ve varise iyi geliyor. Yorgunluğu alan ayva, kronik öksürüğü de iyileştiriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN