Antioksidan deposu kırmızı meyvelerin faydası saymakla bitmiyor!

Tam bir antioksidan deposu olan kırmızı meyveler, yaşlanmayı geciktiriyor. Cildi gençleştiriyor. Yaz mevsiminde bolca bulunan kiraz, baş ağrısını önlüyor. İdrar söktürüyor. Karpuz sinir sistemini yatıştırıyor. Çilek kanı temizliyor.



Diyetisyen Betül Merd, meyvelerin porsiyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. "10-12 adet çilek ile 5 adet erik tüketildiğinde 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Karpuzun yüzde 90.2'si sudur. Su ihtiyacımızı tamamen oradan karşılamayıp içinde şeker olduğu için meyve olarak düşünüp porsiyonuna dikkat edilmesi lazım. Hilal şeklinde dilimlenmiş bir karpuzun 2 ya da 3 üçgen şeklinde dilimlenmiş hali bir porsiyon meyveye denk geliyor. Buna da dikkat etmeye çalışmalıyız" diyor.

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