Turp yiyin, turp gibi olun!

Mide ağrısı, hazımsızlık ve sindirim problemlerinin doğal ilaçı turp. İçinde barındırdığı vitamin ve minarellerle toksinleri vucüttan atmanıza yardımcı olup, kanın temizlenmesini sağlar. İşte sizler için derledğimiz 15 Kasım sağlık tavsiyeleri...
Mide ağrısını hafifleten turp, doğal idrar söktürücüdür. Sindirim problemlerini bitirir ve hazımsızlığı önler. Toksinleri vücuttan atar ve kanı temizler. Kolesterolü düşürür.
İKİ GÖZÜM HAVUÇ
SALATALARI süsleyen havuç, kanı temizler. Diş ve dişetlerini güçlendirir. Anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Gözleri güçlendirir. Akciğerkanserinden korur.