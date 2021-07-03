Ödem şikeyi olanlara müjdeli haber: Su, domates, yoğurt ve salatalık tüketin

DİYET VE İLAÇ TEDAVİSİ

Ödem tedavisi altta yatan hastalığın tedavisi, diyette sodyum kısıtlaması ve uygun hastalarda idrar söktürücü ilaç tedavisidir. Özellikle idrar söktürücü tedavi uygulanacak hastalar olmak üzere tüm ödem şikayeti olanlarda ödemin ne zaman tedavi edilmesi gerektiği, ödem sıvısı azaltılırsa sonucunun ne olacağı ve ne hızda sıvının azaltılması gerektiğine karar verilmelidir. Bazılarında ödemlerin hızlıca boşaltılması gerekirken, bazılarında ise çok yavaş kontrollü azaltılması gerekir.