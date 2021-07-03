Ödem şikeyi olanlara müjdeli haber: Su, domates, yoğurt ve salatalık tüketin

Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu genellikle bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ve ellerde şişlik oluşmasına deniyor. Ödemin birçok farklı türü ve nedeni bulunuyor.
Genellikle başka bir durumun belirtisi olarak görülüyor. Doç. Dr. Aslı Doğruk Ünal, ödem oluşumunun hastalıklarla ilişkisine dikkat çekiyor. Diyetisyen İpek Ağaca Özger de ödemden kurtulmak için beslenme önerilerini veriyor...
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En sık ödem nedenleri; kalp yetmezliği, böbrekte tuz tutulumuna sebep olan böbrek hastalıkları, siroz, hamilelik ve premenstrual ödem, çeşitli ilaçlar, yanıklar, alerjik reaksiyonlar, diabetes mellitus, hipotiroidi ve malignitelerdir. Derin ven trombozu, alerjik reaksiyonlar gibi durumlarda ödem, daha belli bir alana lokalize iken, diğer durumlarda daha yaygın görülebilir.