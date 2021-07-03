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    Ödem şikeyi olanlara müjdeli haber: Su, domates, yoğurt ve salatalık tüketin

    Ödem, kalp yetmezliği ile böbrek ve karaciğer hastalıkları sonucunda oluşabiliyor. Ciddi rahatsızlıklara işaret ediyor. Uzmanlar, “Ödemden kurtulmak için su, domates, yoğurt ve salatalık tüketin” diyor.

    Yoğurt salatalık ödemi attık

    Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu genellikle bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ve ellerde şişlik oluşmasına deniyor. Ödemin birçok farklı türü ve nedeni bulunuyor.

    Genellikle başka bir durumun belirtisi olarak görülüyor. Doç. Dr. Aslı Doğruk Ünal, ödem oluşumunun hastalıklarla ilişkisine dikkat çekiyor. Diyetisyen İpek Ağaca Özger de ödemden kurtulmak için beslenme önerilerini veriyor...

    GERİ DÖNÜLMEZ OLABİLİR
    En sık ödem nedenleri; kalp yetmezliği, böbrekte tuz tutulumuna sebep olan böbrek hastalıkları, siroz, hamilelik ve premenstrual ödem, çeşitli ilaçlar, yanıklar, alerjik reaksiyonlar, diabetes mellitus, hipotiroidi ve malignitelerdir. Derin ven trombozu, alerjik reaksiyonlar gibi durumlarda ödem, daha belli bir alana lokalize iken, diğer durumlarda daha yaygın görülebilir.

        Ödem şikayeti olan her hasta detaylı incelenmelidir, çünkü alttan çok önemli problemler çıkabileceği gibi yanlış yapılan müdahalelerin de geri dönülmez sonuçları olabilir.

        DİYET VE İLAÇ TEDAVİSİ
        Ödem tedavisi altta yatan hastalığın tedavisi, diyette sodyum kısıtlaması ve uygun hastalarda idrar söktürücü ilaç tedavisidir. Özellikle idrar söktürücü tedavi uygulanacak hastalar olmak üzere tüm ödem şikayeti olanlarda ödemin ne zaman tedavi edilmesi gerektiği, ödem sıvısı azaltılırsa sonucunun ne olacağı ve ne hızda sıvının azaltılması gerektiğine karar verilmelidir. Bazılarında ödemlerin hızlıca boşaltılması gerekirken, bazılarında ise çok yavaş kontrollü azaltılması gerekir.

        BUNLARI TÜKETİN
        SU: Günlük ortalama 2-2,5 lt su tüketimimize dikkat etmeliyiz.
        SALATALIK: Günlük su ihtiyacını karşılamada ve ödemle mücadelede önemli bir besindir.
        MAYDANOZ: Şişkinlik önleyici ve idrar söktürücü özellikleriyle maydanoz ödem atmada etkilidir.
        ANANAS: Zengin organik bileşenler ile oluşan ödemin giderilmesinde yardımcı olur.


            YOĞURT: İçerisinde bulunan postbiyotikler sayesinde ödem şikayetlerini azaltabilmektedir.
            MUZ: İçerdiği yüksek potasyum ödemle savaşta yanımızdadır.
            DOMATES: Su tutmaya neden olan serbest radikallerden vücudu korur.

            BUNLARDAN UZAK DURUN
            Raf ömrü uzun yani katkı madde içeriği yüksek yiyecekler
            Konserve gıdalar
            Turşular
            Bulyon


            Tuzlu krakerler, cips
            Pastırma gibi fermente edilmiş et ürünleri
            Soya sosu gibi tuzlu soslar
            Asitli ve şekerli içecekler
            Aşırı maden suyu tüketimi
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            Haberler Sağlık Ödem şikeyi olanlara müjdeli haber: Su, domates, yoğurt ve salatalık tüketin