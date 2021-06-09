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    Diyabet gözde şikayet

    Diyabet, ülkemizde her 10 kişiden 1'inde görülüyor. Op. Dr. Ceyda, şeker hastalığının gözü etkileme sıklığının yüzde 30 olduğunu söylüyor. İşte tüm detaylar...

    Diyabet gözde şikayet
    Diyabet, ülkemizde her 10 kişiden 1'inde görülüyor. Yirmi yılın üzerinde diyabeti olan her dört hastanın üçünde göz sorunu olabileceğini belirten Op. Dr. Ceyda, "Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görme, kalıcı görme bozukluklarına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Gelip geçici görme kaybı, şekerindeki dalgalanmaya bağlıdır. Kan şekeri oldukça düzensiz giden bir hastada, yoluna girdiğinde veya tam tersine düzenli giden bir hastada kan şekeri ayarında ciddi bozulma olduğunda görülebilir" diyor. Ceyda, şöyle devam ediyor: Hafif hastalıkta, temel tedavi şekli diyabetin kontrol altına alınmasıdır. Hemoglobin A1C kan değeri şeker hastalığının seyrini belirten önemli bir göstergedir.

    AMELİYATA GÖTÜRÜR
    3 ila 6 ay arayla yapılan ölçüm, şeker hastalarında yüzde 6,5 ve altında olmalıdır. Orta ve ağır retinopati olgularında argon fotokoagulasyon ve göz içi enjeksiyonlar tedavide yer alır. Daha ağır olgularda ise tedavi cerrahidir. Ne kadar erken teşhis yapılırsa tedavi o kadar etkili oluyor.
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