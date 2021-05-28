TİROİT İLERİ YAŞ SEVER

Tiroit hastalıkları, toplumda çok sık görülüyor. Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu, önemli bilgiler veriyor: Herhangi bir hastalığa bağlı olduğu düşünülmeyen sinirlilik, çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, huzursuzluk, obezite veya kilo alamama gibi birçok durum tiroit bezi ile ilgili olabilir. Hatta ileri yaş hastalığı denilen dejenerasyon ve yaşlılığa bağlı belirtilerin altta yatan sorunu basit olarak tiroit bezinin az çalışması yani hipotiroidiye bağlı gelişebilir. Kötü kolesterol seviyesi yüksek olan bireylerde, bacaklarda oluşan eklem ya da kas ağrısı çekenlerde, geçmeyen kabızlık şikayeti olanlarda tiroit bezine yönelik ultrasonografi yapılmalıdır.