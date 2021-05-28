Glütensiz diyet, kişilerde protein, diyet posası, vitamin ve mineraller gibi bazı besin ögesi eksikliklerine neden olabiliyor. Diyetisyen Sedef Aksu, uyarılarda bulunuyor: Glütensiz besinlerin yağ içeriği yüksek olduğundan, kardiyovasküler risk faktörleri açısından dikkatli olunması gerekir. Glüten içermeyen ve besin ögeleri açısından zengin alternatif tahılların tüketilmesinin yanı sıra, posa ve birçok besin ögesinden zengin sebze, meyve ve kurubaklagil tüketimine de önem gösterilmelidir.
TİROİT İLERİ YAŞ SEVER
Tiroit hastalıkları, toplumda çok sık görülüyor. Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu, önemli bilgiler veriyor: Herhangi bir hastalığa bağlı olduğu düşünülmeyen sinirlilik, çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, huzursuzluk, obezite veya kilo alamama gibi birçok durum tiroit bezi ile ilgili olabilir. Hatta ileri yaş hastalığı denilen dejenerasyon ve yaşlılığa bağlı belirtilerin altta yatan sorunu basit olarak tiroit bezinin az çalışması yani hipotiroidiye bağlı gelişebilir. Kötü kolesterol seviyesi yüksek olan bireylerde, bacaklarda oluşan eklem ya da kas ağrısı çekenlerde, geçmeyen kabızlık şikayeti olanlarda tiroit bezine yönelik ultrasonografi yapılmalıdır.
ATEŞE KARŞI LİMON SIKIN
C vitamini deposu limon, ateş düşürüyor. Hazımsızlığı önlüyor. Diş bakımını sağlıyor. Yanıkları gideriyor. Kanamaları durduruyor.