Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    iz diyete dikkat! (Sağlık haberleri)

    iz diyet, kişilerde protein, diyet posası, vitamin ve mineraller gibi bazı besin ösi eksikliklerine neden olabiliyor. Diyetisyen , uyarılarda bulunuyor: Glütensiz besinlerin yağ içeriği yüksek olduğundan, kardiyovasküler risk faktörleri açısından dikkatli olunması gerekir.

    Glütensiz diyete dikkat!

    Glütensiz diyet, kişilerde protein, diyet posası, vitamin ve mineraller gibi bazı besin ögesi eksikliklerine neden olabiliyor. Diyetisyen Sedef Aksu, uyarılarda bulunuyor: Glütensiz besinlerin yağ içeriği yüksek olduğundan, kardiyovasküler risk faktörleri açısından dikkatli olunması gerekir. Glüten içermeyen ve besin ögeleri açısından zengin alternatif tahılların tüketilmesinin yanı sıra, posa ve birçok besin ögesinden zengin sebze, meyve ve kurubaklagil tüketimine de önem gösterilmelidir.

    TİROİT İLERİ YAŞ SEVER
    Tiroit hastalıkları, toplumda çok sık görülüyor. Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu, önemli bilgiler veriyor: Herhangi bir hastalığa bağlı olduğu düşünülmeyen sinirlilik, çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, huzursuzluk, obezite veya kilo alamama gibi birçok durum tiroit bezi ile ilgili olabilir. Hatta ileri yaş hastalığı denilen dejenerasyon ve yaşlılığa bağlı belirtilerin altta yatan sorunu basit olarak tiroit bezinin az çalışması yani hipotiroidiye bağlı gelişebilir. Kötü kolesterol seviyesi yüksek olan bireylerde, bacaklarda oluşan eklem ya da kas ağrısı çekenlerde, geçmeyen kabızlık şikayeti olanlarda tiroit bezine yönelik ultrasonografi yapılmalıdır.

    ATEŞE KARŞI LİMON SIKIN
    C vitamini deposu limon, ateş düşürüyor. Hazımsızlığı önlüyor. Diş bakımını sağlıyor. Yanıkları gideriyor. Kanamaları durduruyor.

        BEYİN İÇİN PANCAR
        Pancar,         bağışıklığı güçlendiriyor. Beyin sağlığını koruyor. Kan basıncını dengeliyor. Kanserle savaşıyor. Sindirim sistemini düzenliyor. İdrar söktürücü özelliği bulunuyor.

        GEBELERE YEŞİL FASULYE
        Yeşil fasulye, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Kemikleri güçlendiriyor. Sindirime yardımcı oluyor.

        ARMUT DAMAR AÇIYOR
        Armut, göğüs kanseri riskini önlüyor. Tıkalı damarları açıyor. Hipertansiyonu engelliyor. Vücut fonksiyonlarını çalıştırıyor. Kabızlığa iyi geliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mehmet Uçum'dan önemli açıklamalar
        Haberler Sağlık Glütensiz diyete dikkat! (Sağlık haberleri)