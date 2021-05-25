Hipotiroidi, halsizlikle belirti veriyor | Hipotiroidi hastalığı nedir?



Kilo artışı veya iştah azalması

Saç dökülmesi,

Göz kapaklarında şişme,

Adet düzensizlikleri ve kas ağrıları

Cinsel isteksizlik ve doğurganlığın azalması

YUMURTA DEYİP GEÇME

Lahana, brokoli ve karnabahar gibi sebzeler içerdiği guatrojen nedeniyle tiroit hormonu üretimini azaltıyor. Dr. Semiha Kaplan Ayaydın, "Selenyum, tiroit hormonu metabolizması için önemlidir. ABD'de selenyum için önerilen günlük miktar 55 mg'dır. Selenyumun zengin diyet kaynakları deniz ürünleri ve sakatat etleridir. ABD diyetindeki tipik kaynaklar ekmekler, tahıllar, et, kümes hayvanları, balık ve yumurtadır" bilgisini veriyor.