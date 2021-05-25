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    Hipotiroidi, halsizlikle belirti veriyor | Hipotiroidi hastalığı nedir?

    nun ön bölümünde yer alan tiroit bezi, vücudun en hayati organlarından biri olarak kabul ediliyor. 20 gram ağırlığındaki bu bezde salgılanan T3-T4 hormonları kan dolaşımına girerek metabolizmayı düzenliyor. Kalp atımı, kolesterol, kilo, ruhsal durum ve adet düzeni gibi pek çok fonksiyonu etkiliyor. Hipotiroidi ise tiroit bezinin hormon üretememesinden kaynaklanıyor.

    Bitmeyen halsizlikte tiroit gizli

    Boynun ön bölümünde yer alan tiroit bezi, vücudun en hayati organlarından biri olarak kabul ediliyor. 20 gram ağırlığındaki bu bezde salgılanan T3-T4 hormonları kan dolaşımına girerek metabolizmayı düzenliyor.

    Kalp atımı, kolesterol, kilo, ruhsal durum ve adet düzeni gibi pek çok fonksiyonu etkiliyor. Hipotiroidi ise tiroit bezinin hormon üretememesinden kaynaklanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Semiha Kaplan Ayaydın, hipotiroidi ile mücadelede doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Şu bilgileri paylaşıyor...

    AZI KARAR ÇOĞU ZARAR
    Tiroit hormonu üretimi için dolaşımda diyet yoluyla veya takviyelerle alınan yeterli seviyelerde iyodür gerekiyor. Ulusal Akademiler Tıp Enstitüsü, yetişkinlerin günde 150 g iyot almasını tavsiye ediyor. Yaygın diyet iyot kaynakları arasında iyotlu tuz, deniz ürünleri (deniz yosunu ve balık dahil) ve bazı ekmekler ve tahıllar bulunuyor.

        Deniz tuzunun ismine rağmen doğal olarak iyot içermediğine dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla iyot almak, fazla iyot veya aşırı tiroit hormonu (hipertiroidizm) sonucu tiroit fonksiyonun bozulmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, 500 mg iyot içeren takviyelerden kaçınılmasını öneriyor. Kahve hipotiroidizm tedavisi gören kişilerde oral emilimi azaltıyor.

        BELİRTİLERİ NELERDİR?
        Konuşmada yavaşlama,
        Aşırı halsizlik ve sürekli uyku hali,
        Konsantrasyon bozukluğu,
        Depresyona eğimlilik,
        Kabızlık,


        Kilo artışı veya iştah azalması
        Saç dökülmesi,
        Göz kapaklarında şişme,
        Adet düzensizlikleri ve kas ağrıları
        Cinsel isteksizlik ve doğurganlığın azalması

        YUMURTA DEYİP GEÇME
        Lahana,         brokoli ve karnabahar gibi sebzeler içerdiği guatrojen nedeniyle tiroit hormonu üretimini azaltıyor. Dr. Semiha Kaplan Ayaydın, "Selenyum, tiroit hormonu metabolizması için önemlidir. ABD'de selenyum için önerilen günlük miktar 55 mg'dır. Selenyumun zengin diyet kaynakları deniz ürünleri ve sakatat etleridir. ABD diyetindeki tipik kaynaklar ekmekler, tahıllar, et, kümes hayvanları, balık ve yumurtadır" bilgisini veriyor.
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        Haberler Sağlık Hipotiroidi, halsizlikle belirti veriyor | Hipotiroidi hastalığı nedir?