Hipotiroidi, halsizlikle belirti veriyor | Hipotiroidi hastalığı nedir?

Boynun ön bölümünde yer alan tiroit bezi, vücudun en hayati organlarından biri olarak kabul ediliyor. 20 gram ağırlığındaki bu bezde salgılanan T3-T4 hormonları kan dolaşımına girerek metabolizmayı düzenliyor.
Kalp atımı, kolesterol, kilo, ruhsal durum ve adet düzeni gibi pek çok fonksiyonu etkiliyor. Hipotiroidi ise tiroit bezinin hormon üretememesinden kaynaklanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Semiha Kaplan Ayaydın, hipotiroidi ile mücadelede doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Şu bilgileri paylaşıyor...
AZI KARAR ÇOĞU ZARAR
Tiroit hormonu üretimi için dolaşımda diyet yoluyla veya takviyelerle alınan yeterli seviyelerde iyodür gerekiyor. Ulusal Akademiler Tıp Enstitüsü, yetişkinlerin günde 150 g iyot almasını tavsiye ediyor. Yaygın diyet iyot kaynakları arasında iyotlu tuz, deniz ürünleri (deniz yosunu ve balık dahil) ve bazı ekmekler ve tahıllar bulunuyor.