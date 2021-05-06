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    20 yaş dişleri ilerleyen dönemde sorunlar yaratıyor (Sağlık haberleri)

    20 yaş dişleri, genellikle 25 yaşından önce gelişiyor. Üçüncü büyük azı dişi olan bu dişler, ilerleyen dönemde sorunlar yaratıyor. Dr. ir, "20 yaş dişlerinin komşu dişler üzerinde çürük, diş eti iltihabı, doku hasarına bağlı kistik yapı oluşturması veya diş dizimini bozması durumunda çekilmeleri gerekmektedir." diyor.

    20'lik endişesi

    20 yaş dişleri, genellikle 25 yaşından önce gelişiyor. Üçüncü büyük azı dişi olan bu dişler, ilerleyen dönemde sorunlar yaratıyor. Dr. ir, "20 yaş dişlerinin komşu dişler üzerinde çürük, diş eti iltihabı, doku hasarına bağlı kistik yapı oluşturması veya diş dizimini bozması durumunda çekilmeleri gerekmektedir." diyor.

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    Haberler Sağlık 20 yaş dişleri ilerleyen dönemde sorunlar yaratıyor (Sağlık haberleri)