20 yaş dişleri ilerleyen dönemde sorunlar yaratıyor (Sağlık haberleri)

20 yaş dişleri, genellikle 25 yaşından önce gelişiyor. Üçüncü büyük azı dişi olan bu dişler, ilerleyen dönemde sorunlar yaratıyor. Dr. Özge Özdal Zincir, "20 yaş dişlerinin komşu dişler üzerinde çürük, diş eti iltihabı, doku hasarına bağlı kistik yapı oluşturması veya diş dizimini bozması durumunda çekilmeleri gerekmektedir." diyor.
KEREVİZİ SEVERİZ
Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kanseri engeller.