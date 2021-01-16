Vücutta çıkan benlerin sebebi nedir? Benler kanser belirtisi mi? Uzman isim uyardı



50'den fazla beni olan ve risk faktörlerini taşıyan çocuklar da düzenli takip edilmelidir.

GÜNEŞTEN NASIL KORUNMALIYIZ?

Güneşten korunmak güneşten kaçmak ve doğru giyinmek ile başlar. Güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği yaz ayları 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamak; uzun kollu, sıkı dokulu, koyu renk kıyafet, güneş gözlüğü takmak ilk alacağımız önlemler arasında yer almaktadır.

EN ÖLÜMCÜL KANSERLERDEN BİRİ: MELANOM!

En ölümcül kanserlerden biri olan melanomu erken tanımanın tek yolu dermatoskobik takip ile benin gelişimini ve büyümesini değerlendirmektir. Dijital dermatoskop ile kayıt edilen görüntüler tekrarlayan kontrollerde karşılaştırılarak benin iyi ya da kötü huylu olabileceği yorumlanır.

KADIN DÜŞMANI KANSERLER

DOÇ.DR. ŞULE GÜNGÖR

HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL