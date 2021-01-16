Vücutta çıkan benlerin sebebi nedir? Benler kanser belirtisi mi? Uzman isim uyardı

Halk arasında "ben" olarak isimlendirilen "nevüs"ler derinin rengini veren hücrelerin kümeleşmesi ile ortaya çıkan, deri seviyesinde ya da kubbe şeklinde, deri renginden koyu kahverengine değişen tonlarda olabilen, iyi huylu oluşumlardır.
Benlerin bazıları doğuştan olabildiği gibi otuzlu yaşlara kadar yeni benler çıkabilir. Peki vücutta çıkan benlerin sebebi nedir? Benler kanser belirtisi mi?
Hamilelik dönemi, hormon tedavisi ve ergenlikte benlerin sayıları ve boyutları artabilir. Orta yaşlardan sonra pigment hücreleri fonksiyonunu kaybettiği için mevcut benler solabilir, kaybolabilir.
Kırklı yaşlardan sonra vücutta yeni benlerin çıkması, boyutlarının büyümesi, renginin koyulaşması beklenmez. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Şule Güngör, benlerin dermatoskop ile muayenesini ve gerekirse çıkarılarak mikroskobik inceleme yapılmasını öneriyor.
PEKİ BEN TAKİBİ NEDEN GEREKLİDİR
Benler iyi huylu oluşumlar olsa da ben hücrelerinin kontrolsüz çoğalmaları ile ortaya çıkan malign melanom çok hızlı seyirli ve geç tanı konulursa öldürücü olabilen bir deri kanseridir ve son yıllarda sıklığı hızla artmaktadır. Çoğunlukla normal deri üzerinden, daha az sıklıkla mevcut benler üzerinden gelişmektedir.
BEN TAKİBİNDE DERMATOSKOPİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Çıplak gözle erken evre melanom tanı şansı %50 iken dijital dermatoskopik inceleme ile %90'lara çıkar. Melanom çok erken evrede normal bir ben gibi çıkıp sonradan yapı ve renk değiştirebilir.
TARAMANIZI ATLAMAYIN!
Genel ben taraması, pigment hücrelerinin aktif olduğu ve melanomun en sık görüldüğü orta yaşlarda yapılmalıdır.
Ailesinde veya kendisinde melanom hikayesi olanlar, açık ten renkli-mavi gözlü-çilli bireyler,
100'den fazla beni olanlar,
5'den fazla atipik beni olanlar,
Küçüklüğünde su kabarcıklı güneş yanığı hikayesi olanlar,
Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar melanom gelişimi için riskli bireylerdir ve düzenli olarak yirmili yaşlardan sonra ben takibi yaptırmaları önerilir.
50'den fazla beni olan ve risk faktörlerini taşıyan çocuklar da düzenli takip edilmelidir.
GÜNEŞTEN NASIL KORUNMALIYIZ?
Güneşten korunmak güneşten kaçmak ve doğru giyinmek ile başlar. Güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği yaz ayları 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamak; uzun kollu, sıkı dokulu, koyu renk kıyafet, güneş gözlüğü takmak ilk alacağımız önlemler arasında yer almaktadır.
EN ÖLÜMCÜL KANSERLERDEN BİRİ: MELANOM!
En ölümcül kanserlerden biri olan melanomu erken tanımanın tek yolu dermatoskobik takip ile benin gelişimini ve büyümesini değerlendirmektir. Dijital dermatoskop ile kayıt edilen görüntüler tekrarlayan kontrollerde karşılaştırılarak benin iyi ya da kötü huylu olabileceği yorumlanır.
KADIN DÜŞMANI KANSERLER
DOÇ.DR. ŞULE GÜNGÖR
HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL