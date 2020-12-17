Aşırı fön saç döküyor: Saça ısı veren işlemlerden kaçının

Günde 100 civarı saç telinin dökülmesi normal kabul ediliyor. Dökülmenin normal olup olmadığını anlamak için "çekme testi" yapılabileceğini anlatan Dr. Hülya Sağlam, "Belli bir saç tutamını çekin. Eğer çekilen saçta, dörtten fazla saç teli ele gelirse, çekme testi pozitif olarak değerlendirilir yani dökülme problemi vardır" diyor ve şöyle devam ediyor: "Çamaşır ve bulaşık deterjanlarında da bulunan bir madde çoğu şampuanda da köpürmeyi sağlaması için bulunuyor. Bu madde saç derisi sağlığını bozuyor. Dökülmeye yol açıyor. Saçın kimyasını bozan perma ve röfle gibi açma işlemleri de aşırı ısı veren sürekli fön çekilmesi yine saçlarımızı yıpratan dökülmeyi tetikliyor. Dökülmeyi önlemek için; PRP, mezoterapi, otolog mikrogreft ve kök hücre tedavisi uygulanıyor."
- Sağlık
- 17.12.2020 Gazete