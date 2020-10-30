Baskı yapmayın

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    • Sağlık
    • 30.10.2020 Gazete
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    Hiçbir hayat hayal kırıklığından arınmış değildir. Bazı insanlar için hayal kırıklığı geçici bir hayal kırıklığıdır veya belki de farklı bir hayale ulaşmak için daha çok çaba göstermenin bir nedenidir. birlikte, bazı ebeveynler, larını çocuklarının üzerinde düzeltmeye çalışır. Örneğin kendi çocukluğunda yapamadığı birçok aktiviteyi çocuklarına empoze etmeye çalışır. Mary G.Barret'in 30 Ekim tarihli yazısı.

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    Hiçbir hayat hayal kırıklığından arınmış değildir. Bazı insanlar için hayal kırıklığı geçici bir hayal kırıklığıdır veya belki de farklı bir hayale ulaşmak için daha çok çaba göstermenin bir nedenidir. birlikte, bazı ebeveynler, larını çocuklarının üzerinde düzeltmeye çalışır. Örneğin kendi çocukluğunda yapamadığı birçok aktiviteyi çocuklarına empoze etmeye çalışır.

    Kendi hayali olan piyanoyu çocuğu istemese de öğrenmesini ister. Hayalindeki dans için yeteneği olmasa da kızı veya oğluna baskı yapar. Bu çok büyük bir hatadır. Çocuklarınızın üzerindeki bu baskı onların gelişimini etkiler. Bundan hemen vazgeçmelisiniz. Çünkü çocukların küçük yaşlardaki baskılar nedeniyle gelecekte büyük sıkıntılar yaşadığı bilimsen olarak da kanıtlandı.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G.BARRET

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