





Hareketsiz yaşam tarzı, masa başında geçirilen uzun saatler... Tüm bunlar, bel ağrısına yol açıyor. Toplumun yüzde 80'inde görülen bu ağrı "Acaba bel fıtığı mı oldum?" endişesi yaratıyor. Üstelik bel fıtığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar, kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Ağrının altında yatan başka hastalıkların tedavisini geciktiriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Hamit Aytar, bel fıtığıyla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor.



YANLIŞ: Her bel ağrısı fıtıktır



DOĞRU: Bilinenin aksine bel ağrılarının çok küçük bir kısmı fıtık kaynaklıdır. Bel ağrılarının neredeyse yüzde 90'ı dinlenmeyle, ilaç tedavisiyle giderilir. Ancak yüzde 5-10'unun nedeni daha ciddi sorunlar olur.