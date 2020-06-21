Hareketsiz yaşam tarzı, masa başında geçirilen uzun saatler... Tüm bunlar, bel ağrısına yol açıyor. Toplumun yüzde 80'inde görülen bu ağrı "Acaba bel fıtığı mı oldum?" endişesi yaratıyor. Üstelik bel fıtığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar, kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Ağrının altında yatan başka hastalıkların tedavisini geciktiriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Hamit Aytar, bel fıtığıyla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor.
YANLIŞ: Her bel ağrısı fıtıktır
DOĞRU: Bilinenin aksine bel ağrılarının çok küçük bir kısmı fıtık kaynaklıdır. Bel ağrılarının neredeyse yüzde 90'ı dinlenmeyle, ilaç tedavisiyle giderilir. Ancak yüzde 5-10'unun nedeni daha ciddi sorunlar olur.
YANLIŞ: Soğuk uygulama omurgaya iyi gelir
DOĞRU: Omuz, kalça ve diz akut ağrılarında soğuk uygulama iyi gelir. Ancak bu omurga için geçerli değildir. Omurga soğuk değil sıcak sever. Sıcak havlu koymak, hatta sıcak bir duş almak ağrıyı kesebilir.
YANLIŞ: Spor bel ağrısında faydalıdır
DOĞRU: Spor, ağrılı dönemde değil omurgadaki sorunun tedavisinden sonra yapılmalıdır. Bel ağrısı yaşarken spor yapmak yanlıştır. Omurga sağlığı için yüzmek, yürüyüş ve pilates yapılabilir.
YANLIŞ: Tahta zeminde yatmak fıtık ağrılarına iyi gelir
DOĞRU: Tahta veya tahta kadar sert zeminde yatmak 10-15 dakika gibi kısa süreyle beli rahatlatabilir. Ancak daha sonra kişiyi yerden kalkamaz hale getirebilir. En doğrusu vücudun hafif şeklini alan ama çökmeyen sertliktir.
YANLIŞ: Bel fıtığının tek tedavisi ameliyattır
DOĞRU: Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Hatta bel fıtığı sorunlarının yüzde 90'ına yakını istirahat ve ilaç tedavilerine ilave olarak fizik tedavi rehabilitasyon programları ise iyileştirilebilir.
YANLIŞ: Stres fıtık yapar
DOĞRU: Stres beden gerginliğini artırır. Ancak stres bel fıtığına yol açmaz.
YANLIŞ: Fıtık genetiktir
DOĞRU: Bel fıtığı genetik geçişi olan bir hastalık değildir. Ancak omurgamızın yapısı genetik özellikler taşır.