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Dertlere deva ! İşte faydaları...

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde , şifa dağıtıyor. Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre hurma, kaliteli bir uyku sağlıyor. Yatmadan iki saat önce üç adet hurma yemek hücrelerin düzenli çalışmasını sağlıyor.

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Dertlere deva hurma

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hurma, şifa dağıtıyor. Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre , kaliteli bir uyku sağlıyor. Yatmadan iki saat önce üç adet hurma yemek hücrelerin düzenli çalışmasını sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Uyku sorunlarını bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

İçerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Tok tutar.
Cildi gençleştirir ve nemlendirir. Kırışıklıkları azaltır.
Kemik sağlığını korur. Kas ağrılarını hafifletir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü düşürür.
Stres ve gerginliği azaltır.
Kan şekerini dengeler.

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