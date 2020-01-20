Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, yumurta dondurma yöntemiyle ileriki yaşlarda gebelik şansının arttığını belirtiyor. "Kadınlar şanslarını artırmak için, yirmili yaşlarda yumurtalarını dondurmalı. Doğurganlık sorunu olmayan genç kadınlar için yumurta dondurma başarısı çok büyük" diyor.
- Sağlık
- 20.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.