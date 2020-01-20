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yöntemi şansını artırır mı?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Uzmanı Op. Dr. , yöntemiyle ileriki yaşlarda şansının arttığını belirtiyor.

Anneliğini dondurma
Kadın Hastalıkları Doğum ve Uzmanı Op. Dr. , yöntemiyle ileriki yaşlarda şansının arttığını belirtiyor. "Kadınlar şanslarını artırmak için, yirmili yaşlarda yumurtalarını dondurmalı. Doğurganlık sorunu olmayan genç kadınlar için yumurta dondurma başarısı çok büyük" diyor.

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