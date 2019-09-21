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Menopozda mutluluk | 'na sorulan sorular ( 2019)

Kadınlarda 50'li yaşlardan sonra yumurtlama fonksiyonlarının sona ermesi, menopoz olarak adlandırılıyor. Bu süreçte kadınlık hormonu östrojenin üretimi azalıyor. ve ilişkide ağrı sorunları bu dönemde ortaya çıkıyor. Dr. cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevapları vermeye devam ediyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...

Menopozda mutluluk
Kadınlarda 50'li yaşlardan sonra yumurtlama fonksiyonlarının sona ermesi, menopoz olarak adlandırılıyor. Bu süreçte kadınlık hormonu östrojenin üretimi azalıyor. Cinsel isteksizlik ve ilişkide ağrı sorunları bu dönemde ortaya çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı M. Nafiz Karagözoğlu, doktor kontrolüyle bu şikayetlerin azalabileceğini belirtiyor.

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