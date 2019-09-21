Menopozda mutluluk

Kadınlarda 50'li yaşlardan sonra yumurtlama fonksiyonlarının sona ermesi, menopoz olarak adlandırılıyor. Bu süreçte kadınlık hormonu östrojenin üretimi azalıyor. Cinsel isteksizlik ve ilişkide ağrı sorunları bu dönemde ortaya çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı M. Nafiz Karagözoğlu, doktor kontrolüyle bu şikayetlerin azalabileceğini belirtiyor.