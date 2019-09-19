Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala havalar serinlemeye başlıyor. Bu durum, grip mevsiminin yaklaştığına işaret ediyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, grip aşısının koruyucu olmadığını söylüyor. Gripten korunmak için öncelikle bağışıklığı güçlendiren besinlerin tüketilmesini öneriyor. "Evde yaptığınız turşu, yoğurt, sirke ve şalgam suyunu sofranızda bulundurun. Düzenli olarak kelle paça için. Çok sık grip oluyorsanız bitkilerden faydalanın. Zencefil, ada çayı ve karanfil ile vücudunuza güç verir" diyor. Grip olduktan sonra kısa sürede iyileşmek için şunları öneriyor:

İstirahat edin. Su için.

Kelle paça, işkembe ve tarhana çorbası için. Bunlar, bağışıklığınızı destekleyen fermente çorbalardır.