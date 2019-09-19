Bugünkü
Takvim

ten korunmak için yapılması gerekenler nelerdir? Bağışıklığı güçlendiren besinler hangileridir?

Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala havalar serinlemeye başlıyor. Bu durum, mevsiminin yaklaştığına işaret ediyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. , grip aşısının koruyucu olmadığını söylüyor.

Grip aşısı tarhana

Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala havalar serinlemeye başlıyor. Bu durum, mevsiminin yaklaştığına işaret ediyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. , grip aşısının koruyucu olmadığını söylüyor. Gripten korunmak için öncelikle bağışıklığı güçlendiren besinlerin tüketilmesini öneriyor. "Evde yaptığınız turşu, yoğurt, sirke ve şalgam suyunu sofranızda bulundurun. Düzenli olarak kelle paça için. Çok sık grip oluyorsanız bitkilerden faydalanın. Zencefil, ada çayı ve karanfil ile vücudunuza güç verir" diyor. Grip olduktan sonra kısa sürede iyileşmek için şunları öneriyor:
İstirahat edin. Su için.
Kelle paça, işkembe ve çorbası için. Bunlar, bağışıklığınızı destekleyen fermente çorbalardır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriGripten korunmak için yapılması gerekenler nelerdir? Bağışıklığı güçlendiren besinler hangileridir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri