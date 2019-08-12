Güçlü bedenin altın anahtarı

Bağışıklık sistemi, vücudu dış dünyadaki tehlikelere karşı koruyor. Avrasya Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar, güçlü vücudun sırrını açıklıyor:
1- DOĞRU BESLENMEK: Şeker, protein ve yağı, dengeli şekilde tüketmek bağışıklığı güçlendirir.
2-VİTAMİNLER: Güçlü bir bağışıklık sistemi için A, E, C, B vitaminlerine yer vermek gerekir. Süt, balık, balık yağı, yumurta, C vitamini için turunçgiller, kiraz ve kavun gibi meyveler önemli birer kaynaktır.
3-KALİTELİ UYKU: Düzenli uyku güçlü bir bağışıklık sistemini güçlendirir.
4-SU: Günde 2-2,5 litre su içmek vücuda güç verir.
5-EGZERSİZ: Haftada 3 gün egzersiz yapmak, hastalıklara karşı korur.
6-HİJYEN: Ellerin sık sık yıkanması hastalıklardan korur.
1- DOĞRU BESLENMEK: Şeker, protein ve yağı, dengeli şekilde tüketmek bağışıklığı güçlendirir.
2-VİTAMİNLER: Güçlü bir bağışıklık sistemi için A, E, C, B vitaminlerine yer vermek gerekir. Süt, balık, balık yağı, yumurta, C vitamini için turunçgiller, kiraz ve kavun gibi meyveler önemli birer kaynaktır.
3-KALİTELİ UYKU: Düzenli uyku güçlü bir bağışıklık sistemini güçlendirir.
4-SU: Günde 2-2,5 litre su içmek vücuda güç verir.
5-EGZERSİZ: Haftada 3 gün egzersiz yapmak, hastalıklara karşı korur.
6-HİJYEN: Ellerin sık sık yıkanması hastalıklardan korur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.