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Güçlü bedenin altın anahtarı

Güçlü bedenin altın anahtarı
Bağışıklık sistemi, vücudu dış dünyadaki tehlikelere karşı koruyor. Avrasya Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar, güçlü vücudun sırrını açıklıyor:

1- DOĞRU BESLENMEK: Şeker, protein ve yağı, dengeli şekilde tüketmek bağışıklığı güçlendirir.

2-VİTAMİNLER: Güçlü bir i için A, E, C, B vitaminlerine yer vermek gerekir. Süt, balık, balık yağı, yumurta, C vitamini için turunçgiller, kiraz ve kavun gibi meyveler önemli birer kaynaktır.

3-KALİTELİ UYKU: Düzenli uyku güçlü bir bağışıklık sistemini güçlendirir.

4-SU: Günde 2-2,5 litre su içmek vücuda güç verir.

5-EGZERSİZ: Haftada 3 gün egzersiz yapmak, hastalıklara karşı korur.

6-HİJYEN: Ellerin sık sık yıkanması hastalıklardan korur.

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