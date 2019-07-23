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, güzellik sırrını paylaştı

Victoria’s Secret meleği , güzellik sırrını paylaştı. Swanepoel, Cildini günde iki kez suyuyla yıkadığını açıkladı. Güzel kokusuyla dikkat çeken gül suyu, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Zengin içeriği sayesinde kalp hastalığı başta olmak üzere pek çok sağlık sorununu iyileştiriyor.

Gül güzeli
Güzel kokusuyla dikkat çeken gül suyu, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Zengin içeriği sayesinde kalp hastalığı başta olmak üzere pek çok sağlık sorununu iyileştiriyor. Antioksidan etkisi sayesinde cilt problemleriyle savaşıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

İltihapları bitirir.
Erken yaşlanmayı engeller.
Ciltteki kirli tabakayı temizler.
Cildi canlı ve parlak hale getirir.
Rahat uyku çekmenizi sağlar.
Kokusu ile zindelik ve rahatlık verir.
Egzama şikayetlerini azaltır.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Ağız gargarası yapıldığında dişleri güçlendirir.

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