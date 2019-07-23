kokusuyla dikkat çekenhem sağlığı hem de cildi koruyor.Zengin içeriği sayesinde kalp hastalığıbaşta olmak üzere pek çok sağlık sorununuiyileştiriyor.Diğerfaydaları şöyle sıralanıyor:İltihapları bitirir.Ciltteki kirli tabakayı temizler.Rahat uyku çekmenizi sağlar.Egzama şikayetlerini azaltır.Ağız gargarası yapıldığındadişleri güçlendirir.