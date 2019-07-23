Güzel kokusuyla dikkat çeken gül suyu, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Zengin içeriği sayesinde kalp hastalığı başta olmak üzere pek çok sağlık sorununu iyileştiriyor. Antioksidan etkisi sayesinde cilt problemleriyle savaşıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
İltihapları bitirir.
Erken yaşlanmayı engeller.
Ciltteki kirli tabakayı temizler.
Cildi canlı ve parlak hale getirir.
Rahat uyku çekmenizi sağlar.
Kokusu ile zindelik ve rahatlık verir.
Egzama şikayetlerini azaltır.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Ağız gargarası yapıldığında dişleri güçlendirir.
İltihapları bitirir.
Erken yaşlanmayı engeller.
Ciltteki kirli tabakayı temizler.
Cildi canlı ve parlak hale getirir.
Rahat uyku çekmenizi sağlar.
Kokusu ile zindelik ve rahatlık verir.
Egzama şikayetlerini azaltır.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Ağız gargarası yapıldığında dişleri güçlendirir.
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