Diz ağrılarına yenilmeyin

Toplumumuzda eklem sorunlarının başında diz ağrıları geliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, "İleri yaşta görülen bu ağrıların nedeni de çoğunlukla eklem kireçlenmesidir" diyor ve şu bilgileri veriyor:
KİREÇLENME NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Kireçlenme, dizi oluşturan eklem yüzeylerinin birbirine aşırı sürtmesi sonucunda oluşur. Bunu artıran birçok faktör var. Aşırı kilo, dizlere aşırı yüklenme, daha önce geçirilmiş menisküs yaralanmaları, şeker hastalığı ve romatizma bu faktörlerin en sık görülenleridir.
KİREÇLENMENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
En sık bilinen belirtisi ağrıdır. Dizlerde yol yürüdükten ya da herhangi bir aktivite yaptıktan sonra ağrı olması, bu ağrının sürekli olarak tekrarlaması ve ağrı kesici almadan hastanın rahatlayamaması çok tipiktir. Bununla birlikte diz şekli hastalık ilerledikçe bozulur. Çok ileri vakalar dizlerini bükemez.
KİREÇLENMEDE KİMLER RİSK ALTINDADIR?
Kireçlenme kadınlarda ve 50 yaş üzerinde daha sık görülür. Aslında bu bölgesel olarak değişebilmekle birlikte kilolu ve fazla ayakta duran bireylerin daha çok risk altında olduğunu söyleyebiliriz.
KİREÇLENMENİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Son zamanlarda oldukça popüler olan kök hücre ve PRP tedavisi erken ve orta evre kireçlenmelerde uygulanabilir. Kişilerin kendi kanı kullanılarak gerçekleştirilen PRP tedavisinin vücudun kendi mekanizmasının yetersiz kaldığı durumlarda iyileşmeyi hızlandıran etkisi vardır. İleri evre hastalarda ise protez ameliyatları oldukça iyi sonuçlar vaat etmekte ve hastayı tekrar özlediği ağrısız hayata kavuşturabilmektedir.
KİREÇLENME NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Kireçlenme, dizi oluşturan eklem yüzeylerinin birbirine aşırı sürtmesi sonucunda oluşur. Bunu artıran birçok faktör var. Aşırı kilo, dizlere aşırı yüklenme, daha önce geçirilmiş menisküs yaralanmaları, şeker hastalığı ve romatizma bu faktörlerin en sık görülenleridir.
KİREÇLENMENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
En sık bilinen belirtisi ağrıdır. Dizlerde yol yürüdükten ya da herhangi bir aktivite yaptıktan sonra ağrı olması, bu ağrının sürekli olarak tekrarlaması ve ağrı kesici almadan hastanın rahatlayamaması çok tipiktir. Bununla birlikte diz şekli hastalık ilerledikçe bozulur. Çok ileri vakalar dizlerini bükemez.
KİREÇLENMEDE KİMLER RİSK ALTINDADIR?
Kireçlenme kadınlarda ve 50 yaş üzerinde daha sık görülür. Aslında bu bölgesel olarak değişebilmekle birlikte kilolu ve fazla ayakta duran bireylerin daha çok risk altında olduğunu söyleyebiliriz.
KİREÇLENMENİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Son zamanlarda oldukça popüler olan kök hücre ve PRP tedavisi erken ve orta evre kireçlenmelerde uygulanabilir. Kişilerin kendi kanı kullanılarak gerçekleştirilen PRP tedavisinin vücudun kendi mekanizmasının yetersiz kaldığı durumlarda iyileşmeyi hızlandıran etkisi vardır. İleri evre hastalarda ise protez ameliyatları oldukça iyi sonuçlar vaat etmekte ve hastayı tekrar özlediği ağrısız hayata kavuşturabilmektedir.
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